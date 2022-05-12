三重情侶中槍 前男友爭風吃醋近距離連開五槍

新北市三重近今日凌晨傳出槍擊，槍手近距離伏擊射傷一對情侶，但兩人都幸運逃過死劫，警方掌握被害女子前男友涉案，全力追緝到案；圖為警方封鎖現場。（記者吳仁捷翻攝）

2022/05/12 06:07

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重今天凌晨驚傳槍擊，一名埋伏槍手朝一對情侶近距離連開五槍，造成王姓男子右胸及高姓女子腿部各中一槍，兩人到院緊急開刀救治，兩人均無生命危險，警方初步掌握高女的陳姓前男友開槍行兇，正全力查緝在逃槍手，朝殺人等罪嫌偵辦。

三重區自強路一段11日深夜驚傳槍響，32歲王姓男子及35歲高姓女子步行返回住處，途經自強路一處商店前方，突遭歹徒開槍射擊，情侶嚇得閃躲，歹徒連開五槍，打中王男子右胸及高女左小腿，還射破店家玻璃，因槍聲大作，住戶聽見槍擊、玻璃碎裂聲及中槍情侶哀嚎聲，連忙報警。

警、消到場，將兩名中槍傷患者緊急送醫，緊急開刀暫無生命危險，據被害人指證，槍手為高女前男友陳嫌，因熟悉高女返家必經之處，事先埋伏，見兩人沿著騎樓走回，等兩人走進時，近距離開槍射擊，犯案後倉皇棄槍騎機車逃逸。

因被害高女指證歷歷為前男友開槍，警方懷疑陳嫌涉有重嫌，據瞭解，陳嫌與高女原為男女朋友，因陳嫌對高女暴力相向，高女不堪恐怖情人分手，並聲請保護令，但陳嫌仍因不滿高女分手且另結新歡，無視違反保護令，仍痛下殺手，預藏手槍伏擊這對情侶，行徑兇殘，警方正全力查緝槍手到案。

新北市三重近今日凌晨傳出槍擊，槍手近距離伏擊射傷一對情侶，但兩人都幸運逃過死劫，警方掌握被害女子前男友涉案，全力追緝到案；圖為警方封鎖現場。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

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