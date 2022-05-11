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    首頁　>　新北市

    「醫生幫我看一下」 阿婆求診掏出「兩條線快篩」嚇壞眾人

    新北市開業醫師張振榕表示，一名看診的婆婆掏出兩條線的快篩要他幫看，讓他嚇出一身冷汗。（資料照）

    新北市開業醫師張振榕表示，一名看診的婆婆掏出兩條線的快篩要他幫看，讓他嚇出一身冷汗。（資料照）

    2022/05/11 23:37

    〔即時新聞／綜合報導〕國內本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，正確的防疫觀念，才是戰勝疫情的關鍵。肝膽腸胃科醫師張振榕今天（11日）在臉書表示，一名婆婆身體不舒服來看醫生，想不到卻掏出一個「兩條線的快篩」，當場把他嚇出一身冷汗。

    「婆婆，可以不要散播病毒散播愛嗎？」張振榕在臉書發文表示，這名婆婆自稱喉嚨痛，說兒子在家有幫她做過「檢查」，但她看不懂結果，想請醫師幫忙，說完便掏出1支「兩條線」的快篩，讓他瞬間嚇出一身冷汗，趕緊請婆婆連絡家人，請家人載她去醫院。

    張振榕透露，還好當下醫護人員都戴著N95面罩，也有穿戴隔離衣、手套，全副武裝，不過這名婆婆最後好像還是去搭公車，他也呼籲，快篩陽性的民眾請切記不要搭乘大眾運輸工具。

    文章PO出後，引起網友討論「嚇屎人..大家平安」、「瞬間細胞死掉好幾百萬」、「快篩在當下算15分鐘內才是準的，事後也可能會變兩條就不準喔！希望你平安順利！」、「張醫師好可憐，辛苦你了！希望你平安沒事」。

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