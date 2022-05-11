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    首頁　>　新北市

    診所PCR採檢新北市44家僅2家啟動 他坦言「3因素」執行困難

    新北市醫師公會理事長顏鴻順（右2）表示，診所設備物資不足、自行媒合第三方檢驗所及周邊民眾反彈，都是診所執行PCR篩檢困難。（記者周湘芸攝）

    新北市醫師公會理事長顏鴻順（右2）表示，診所設備物資不足、自行媒合第三方檢驗所及周邊民眾反彈，都是診所執行PCR篩檢困難。（記者周湘芸攝）

    2022/05/11 18:21

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    診所PCR篩檢？新北44家列名單 實際僅2間已提供服務

    〔記者周湘芸／新北報導〕中央先前宣布媒合全國190家診所提供武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）PCR篩檢服務，其中，新北市有44家入列，但實際執行僅2家上路。新北市醫師公會理事長顏鴻順就說，診所設備物資不足、自行媒合第三方檢驗所及周邊民眾反彈，都是實際執行的困難。

    中央日前宣布，為增加篩檢量能，與全台190間診所合作提供PCR採檢，新北市有44家診所入列，但截至11日僅三重區的「詹益智耳鼻喉科診所」及蘆洲區的「鴻文耳鼻喉科診所」提供服務，其他都還需一段時間準備。

    顏鴻順表示，不少診所感受醫院篩檢壓力及民眾需求，日前有44家表達意願協助PCR採檢，但在準備過程發現，執行PCR需要的兔寶寶防護裝、N95口罩及快篩試劑等防護裝備都沒到位，需要診所自行想辦法，採檢完畢還要自行聯絡第三方檢驗所回收檢體，但多數實驗室因量能不足，加上診所篩檢量為少數，前來收取檢體的意願不高。

    另外，顏鴻順也說，許多診所剛被公布列入協助PCR採檢名單，就被周邊鄰居、店家、里長關切或抗議，擔心影響店面生意，或增加環境風險。

    顏鴻順坦言，基層診所雖然希望協助紓解醫院篩檢量能，但也希望政府能給予物資上的協助、檢驗單位媒合等。另外，12日起3類對象適用「快篩陽即確診」，希望中央盡速放寬更多對象，緩解PCR量能壓力。

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