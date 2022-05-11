新北市安養機構群聚染疫 台北慈濟醫院開設專屬視訊門診

台北慈濟醫院醫師透過視訊為安養中心院民看診。（台北慈濟醫院提供）

2022/05/11 17:00

〔記者翁聿煌／新北報導〕本土疫情嚴峻，單日確診數持續增加，對安養機構住民也造成危機，台北慈濟醫院鑑於安養機構住民多具備為高齡、多重慢性病、免疫力低下等危險因子，染疫後轉為重症的機率較一般人多出10倍以上，且又均為生活無法自理的失能者，送醫過程需耗費大量人力及時間，不論對機構或醫院都是一大負擔；北慈副院長徐榮源說，院方為此與轄內安養機構合作開設專屬視訊門診，10、11日已為40位染疫住民看診及開立口服藥物。

徐榮源說，雖然Omicron病毒株的特性為傳染力高、重症率低，約99.7%患者皆為輕症及無症狀患者；但安養中心及長照機構住民抵抗力弱，且多具有多重慢性病，染疫後易演變為重症或死亡，北慈考量長照機構住民就醫不易，已為新店、蘆洲、雙溪、平溪、貢寮、瑞芳等責任區安養機構，發生群聚染疫時，安排視訊診療，提供醫療協助。

感染科主任彭銘業說，根據臨床試驗統計，盡早使用COVID-19治療用抗病毒口服藥物，可有效降低9成以上高風險族群染疫後的重症及死亡率，因此，視訊診療讓患者能盡快取得抗病毒藥物服用；看診時發現呼吸困難、血氧濃度低於93%等有重症疑慮者，立即掌握收治入院。

徐榮源說，北慈醫師透過視訊，由機構護理人員協助，仔細評估染疫長輩相關條件進行抗病毒藥物，以通訊軟體傳出治療同意書QR CODE，僅需簽妥同意書，當日即可完成領藥，透過遠距醫療，即時開立抗病毒藥物，降低安養機構染疫者高風險族群重症及死亡率的發生，並減少就醫過程感染風險、提升就醫便利性。

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