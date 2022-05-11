板橋江翠篩檢站開設防疫急門診 日限600名有症狀、快篩陽預約

板橋江翠篩檢站即日起提供防疫急門診服務。（新北市政府衛生局提供）

2022/05/11 16:21

〔記者周湘芸／新北報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨勢，新北市長侯友宜宣布，板橋江翠社區篩檢站即日起加入防疫急門診，擴大服務量能，採網路預約，每日提供600名有症狀、快篩陽者看診、PCR及領藥服務。

侯友宜今於防疫記者會表示，為提升醫療服務量能，即日起由新北市立聯合醫院三重院區醫護進駐板橋江翠大型篩檢站（板橋區環河西路四段與華江七路口），開設防疫急門診，每週一至週六上午8點半至11點半、下午1點至4點，提供中西醫上下午各300名服務，採網路預約。

侯友宜說明，防疫急門診流程為報到、醫師診療、批價、領藥、採檢、返家，其中西醫需繳交290至300元掛號費、中醫100元。

衛生局長陳潤秋進一步說明，新北市目前有36處社區篩檢站，因為板橋江翠社區篩檢站場地夠大可加開防疫急門診，至於其他篩檢站能否一併適用還需評估。另外，中央媒合190家診所協助進行PCR篩檢，新北有部分診所反應沒主動加入卻被列入地圖內，目前新北有實行的僅2家，其他都仍在準備中。

針對有專家指出，若防疫升級能有效阻斷疫情，侯友宜指出，現在希望民眾從被動管理變成主動自我監測，尊重相關規定，希望大家全力一同度過這波疫情、全心全力一起努力。

至於台北市副市長黃珊珊說「車來速」是她發明的？侯友宜則說，新北市去年就在板橋江翠社區篩檢站做過車來速，但因為有很多麻煩造成車輛擁擠，速度沒這麼快，現在改實施「車+人來速」，讓車輛臨停旁邊，民眾自行下來採檢更順暢。

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板橋江翠篩檢站即日起提供每日600名預約防疫急門診。（新北市政府衛生局提供）

新北市目前開設36處社區篩檢站。（新北市政府衛生局提供）

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