中央提關渡建新橋 新北：淡北道路應先行

新北市議員蔡錦賢說，交通部要在關渡蓋新橋紓解往台北市車流的構想，不可以影響到淡北道路的興建期程。（圖由新北市議員蔡錦賢提供）

2022/05/11 15:41

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府推動興建淡水河北側沿河平面道路（淡北道路），台北市擔心造成北投區交通負擔的疑慮未解，交通部日前提出在關渡大橋附近建新橋的構想，讓淡水河兩岸除了北端的淡江大橋，再添一處串聯兩岸的橋樑；新北市政府工務局長詹榮鋒表示，中央若願意出經費興建，市府樂見後續評估推動，但淡北道路是一個已經先行的獨立計畫，期程不應該受到影響。

新北市議員蔡錦賢今天（11日）在業務質詢時關切淡北道路進度，擔心因交通部新構想而延宕，蔡錦賢強調，淡北道路和關渡建新橋是兩件事，不能混為一談；且新橋只能疏散五股、新莊和泰山的車流，淡水到台北市還是塞車，淡北道路一定要盡快興建。

詹榮鋒表示，交通部為了化解台北市對交通壅塞的疑慮，提出在淡北道路關渡橋附近預留一個匝道口，未來可以蓋新橋跨越淡水河連通到八里龍米路，但這會增加龍米路的交通負擔，市府建議過河後開闢隧道連結到台64線，在淡江大橋之外新增一處串聯兩岸的路廊，此構想剛由交通部提出送行政院，尚未核定，也尚未進行可行性評估。

詹榮鋒說，交通部的新構想，若中央願意出資興建，地方樂見評估進行，後續推動，但與淡北道路是兩個不同的計畫，淡北道路仍應該先行推動。

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