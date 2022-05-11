少年仔公園喧嘩還嗆鄰居 半百阿伯爆氣持西瓜刀狠砍

公園監視器拍下楊男等人聚集。（記者徐聖倫翻攝）

2022/05/11 15:07

〔記者徐聖倫／新北報導〕家住新北市板橋的54歲王姓男子，昨晚間11時許聽見自家隔壁公園傳來陣陣吵雜聲，出門一看原來是有一群年輕人在該處喧嘩聊天，王男夥同胞弟出門理論卻遭反嗆，於是返家抄出西瓜刀返回公園見人就砍，造成24歲楊姓男子與16歲陳姓少年中刀，所幸送醫救治後無礙，王男也被警方帶回法辦。

據了解，楊男與陳姓少年等共6人昨晚間在板橋區重慶路某公園聊天，但聲音太大引來一旁住戶王男與其胞弟出門查看，王男兄弟倆一見到楊男等人就開罵，直呼這麼晚吵什麼吵，口氣顯得非常不悅，而楊男等人感覺無端被罵，也耐不住脾氣反嗆，王男與胞弟則負氣返家。

本以為沒事的楊男一行人繼續聊天，聊沒多久即看到王男拿著西瓜刀返回公園，見到楊男等人就是一陣亂砍，楊男等人也拿出棍棒型手電筒反擊，但抵擋不住西瓜刀攻勢，楊男與陳少分別左小腿、右手中刀，楊男也被手電筒打到頭部擦挫傷，路過民眾見狀求助119，受傷人等送醫後均無大礙。

警方據報趕抵發現所有人已鳥獸散，隨即調閱相關監視器，循線找到王男、楊男與陳少，雙方人等均被警方帶回問訊，雙方則各指是對方不對，並互相提起傷害告訴。訊後，警方依傷害罪嫌，將雙方人等移送法辦。

警方將王男從住家帶上警車。（記者徐聖倫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法