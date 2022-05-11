為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    少年仔公園喧嘩還嗆鄰居 半百阿伯爆氣持西瓜刀狠砍

    公園監視器拍下楊男等人聚集。（記者徐聖倫翻攝）

    公園監視器拍下楊男等人聚集。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/05/11 15:07

    〔記者徐聖倫／新北報導〕家住新北市板橋的54歲王姓男子，昨晚間11時許聽見自家隔壁公園傳來陣陣吵雜聲，出門一看原來是有一群年輕人在該處喧嘩聊天，王男夥同胞弟出門理論卻遭反嗆，於是返家抄出西瓜刀返回公園見人就砍，造成24歲楊姓男子與16歲陳姓少年中刀，所幸送醫救治後無礙，王男也被警方帶回法辦。

    據了解，楊男與陳姓少年等共6人昨晚間在板橋區重慶路某公園聊天，但聲音太大引來一旁住戶王男與其胞弟出門查看，王男兄弟倆一見到楊男等人就開罵，直呼這麼晚吵什麼吵，口氣顯得非常不悅，而楊男等人感覺無端被罵，也耐不住脾氣反嗆，王男與胞弟則負氣返家。

    本以為沒事的楊男一行人繼續聊天，聊沒多久即看到王男拿著西瓜刀返回公園，見到楊男等人就是一陣亂砍，楊男等人也拿出棍棒型手電筒反擊，但抵擋不住西瓜刀攻勢，楊男與陳少分別左小腿、右手中刀，楊男也被手電筒打到頭部擦挫傷，路過民眾見狀求助119，受傷人等送醫後均無大礙。

    警方據報趕抵發現所有人已鳥獸散，隨即調閱相關監視器，循線找到王男、楊男與陳少，雙方人等均被警方帶回問訊，雙方則各指是對方不對，並互相提起傷害告訴。訊後，警方依傷害罪嫌，將雙方人等移送法辦。

    警方將王男從住家帶上警車。（記者徐聖倫翻攝）

    警方將王男從住家帶上警車。（記者徐聖倫翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不滿前妻另結新歡 十多刀砍死情敵醋男今午落網
    2022/05/07 14:48

    不滿前妻另結新歡 十多刀砍死情敵醋男今午落網
    昔日情侶為800萬撕破臉 北檢外兩度上演鬥毆戲碼還有人被砍傷
    2022/05/04 11:39

    昔日情侶為800萬撕破臉 北檢外兩度上演鬥毆戲碼還有人被砍傷

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    爭風吃醋變流血衝突！前男友揮刀怒砍現任 友人勸架也被刺傷
    2022/05/02 10:45

    爭風吃醋變流血衝突！前男友揮刀怒砍現任 友人勸架也被刺傷
    看一眼被嗆聲... 雙刀男砍死路人判14年還要賠610萬
    2022/04/23 10:23

    看一眼被嗆聲... 雙刀男砍死路人判14年還要賠610萬

    「誠實服務」獲肯定 成就最強創業平台
    球棒不敵西瓜刀！討債上演全武行 債主反被砍斷3根手指
    2022/04/14 12:38

    球棒不敵西瓜刀！討債上演全武行 債主反被砍斷3根手指
    太可怕！竹縣寶山瘋男 暗夜朝人車扔擲斧頭
    2022/04/07 15:00

    太可怕！竹縣寶山瘋男 暗夜朝人車扔擲斧頭
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播