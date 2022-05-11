急需快篩買不到 張維倩提供快篩互助有借有還讓愛循環

新北市議員張維倩服務處提供中和區民眾愛心快篩劑，必要時宅配到家。（張維倩服務處提供）

2022/05/11 14:33

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市連續多日確診數破萬例，有許多民眾臨時被通知確診，全家居家隔離的情況家裡又沒有準備快篩試劑，新北市中和區議員張維倩，參考公益互助概念，主動以宅急便方式提供給中和區民眾使用，待事後再歸還即可，解決許多民眾的燃眉之急。

張維倩表示，目前快篩試劑其實不是不好買，只是沒辦法及時送到需要的人手裡，因為居隔的人不能出門，又有快篩試劑的需求，為了能幫民眾解除燃眉之急，她參考公益互助的概念，先提供給中和區民眾快篩試劑，之後待民眾解隔後能出門時再歸還，讓歸還的快篩試劑可以幫助下一位需要幫助的民眾，希望讓每一份快篩試劑都能創造善的循環，讓大家共度疫情的難關。

服務處獲得不少民眾響應，甚至有民眾主動寄放快篩劑在服務處，提供給有需要民眾，居隔者陳小姐表示，感謝張維倩服務處的協助，創造這樣互助的善循環，確診者劉小姐也表示，自己受到社會的幫助，待解隔後也會提供給議員服務處快篩試劑，讓自己也能取之於社會、回饋於社會，新北市議員張維倩服務處電話29445555。

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