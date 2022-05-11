新北外送平台管理 取消工時上限、傷害險300萬元起跳

新北市議會二讀審議「新北市外送平台業者管理自治條例」草案，刪除外送員每日服務不得超過12小時的規定。 （圖由新北市政府提供）

2022/05/11 12:31

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會二讀審議「新北市外送平台業者管理自治條例」草案，考量外送產業工會認為限制每日服務不得超過12小時，恐迫使外送員為了賺更多而跨平台兼職，反不利於稽查管理，決議刪除該條文限制；另通過在有正當理由、無顯著或可預見風險下，得恢復外送服務的「颱風條款」。

二讀通過內容包括外送平台業者必須為外送員投保傷害保險，意外傷害致失能或死亡不得低於300萬元，意外傷害醫療保險，實支實付不得低於3萬元，日額給付門診不得低於每日300元、住院不得低於每日1000元。

草案第10條限制外送員每日累計服務時間不能超過12小時，原希望讓外送員獲得適當休息，避免因身心疲勞增加事故風險；在法規會審查時，有議員贊同限制，也有議員認為外送員屬於自由業，無限制必要；勞工局指出，時數限制只限單一平台，一旦外送員為了增加收入，又受限於時數限制，可能跨平台兼差，反而不利管理；產業工會在座談會時，也表達希望取消時數限制。二讀審查最後決議刪除該條條文，不做時數上限限制。

草案第7條「颱風條款」，地方政府因天然災害宣布停止上班時，應停止外送服務；但有正當理由認無顯著或可預見風險者，不在此限。部分議員認為給業者大開方便之門，國民黨團書記長廖先翔認為，停班由市政府宣布，復班也應由市政府把關，業者應向市府提出申請，由市府准駁；民進黨籍議員王淑慧認為，會使用外送平台都是搶時間，還要經申請、准駁，有失時效性。

勞工局認為，颱風假也常遇到無風無雨的情況，草案規範颱風天原則上不上班，若有例外由業者舉證，如解除陸上警報或有如過去勞工委員會對狂風豪雨函釋：平台業者經比對接單地、中間地及目的地等周圍最近測站測得的風速及雨量資料，任10分鐘的平均風速未達每秒10公尺且一次降雨量未達50公釐，無顯著或可預見風險，得恢復外送。經討論後，維持原條文通過。

此外，平台業者應提供新加入的外送員至少3小時的職業安全及交通安全教育訓練；外送員若發生致人死亡交通事故或重大交通違規事件，業者應於事故發生後3個月內再施以加強交通安全教育訓練。

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