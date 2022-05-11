詐騙新招！假冒租客悄悄摸走不動產 地籍異動服務即時通知

近年詐騙集團手法推層出新，樹林地政事務所也曾聽聞以不動產進行詐騙，得手後屋主才驚覺房屋遭法拍。示意圖。（記者邱書昱攝）

2022/05/11 12:25

〔記者邱書昱／新北報導〕詐騙手法近年推層出新，新北樹林地政事務所表示，曾有詐騙集團假扮租客，好心代收房東信件，待取得房東相關證件後，以偽造債權詐騙房屋拍賣，再以不點交低價承接，轉賣第三者得手落跑情事，為此，鼓勵民眾辦理「地籍異動即時通」服務，名下不動產有遇到買賣、拍賣等，就能立即通知查詢。

樹林地政事務所表示，曾聽聞詐騙集團以代收文件等名義，得手屋主的資料，再進行偽冒，直到受害者的房子遭查封才驚覺有異，後續就要走法律途徑。當中，最常見的就是設定抵押權，因為辦理抵押不需要報稅、相關文件較少，只要2、3個工作天就能完成。

樹林地政事務所也說，雖然到銀行相關借貸，都會進行對保，因此詐騙集團都是走私人，僅需要擔保品。

為此，樹林地政事務所建議民眾辦理「地籍異動即時通」服務，只要開通後，名下已登記的不動產，如果遇有申請買賣、拍賣、贈與、信託、抵押權設定、書狀補給、查封、判決移轉等12種情形，轄區地政事務所系統即會在登記案件「收件」或「異動完成」時，以手機簡訊或電子郵件通知。

樹林地政事務所也說，該項服務提供「臨櫃及網路」兩種申請方式，由不動產所有權人本人或其法定代理人，持身分證或駕駛執照等文件正本，至全國任一地政事務所填寫申請表，或利用自然人憑證、工商憑證透過內政部地政司地政線上申辦系統的數位櫃台申請。

此外，除了臨櫃及網路申請外，也新增「併土地登記案件申請」方式，進行不動產交易時，買方可在申請買賣登記同時一併申請本項服務，使產權保障更加完善。

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