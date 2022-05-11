愛犬散步返家暴斃 竟是綠美化廠商違約用除草劑

在地議員蔡淑君今再度邀集廠商、公所、環境保護局、景觀處會勘，釐清後續處理方式。（新北市議員蔡淑君提供）

2022/05/11 11:59

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市林口1名女飼主帶愛犬出門散步，返家幾天後愛犬卻暴斃，血液中也被驗出有毒，飼主發現那幾天散步路段周邊植栽枯黃，懷疑是綠美化廠商違規使用除草劑。對此，廠商發表聲明承認不當噴灑除草劑；林口公所表示，將對廠商提告公共危險罪，並解約求償。

林口區有民眾投訴，4月12日有1名女飼主帶愛犬出門散步，疑似誤食人行道上植物暴斃，事後發現是綠美化廠商違規使用除草劑，且公所第一時間未查明，被質疑包庇廠商。

林口公所表示，4月中旬接獲此案隨即進行現場採樣，並送交台灣檢驗科技股份有限公司進行土壤檢測，但因公所專業度不足，未區分清楚除草劑及除蟲劑檢測，導致檢測方向有誤，12個檢驗項目都是針對「除蟲劑」，因此第一時間未測出違規事實導致誤解，對民眾深表歉意，將加強內部人員專業訓練。

議員蔡淑君得知此事便協助邀集廠商、公所、環境保護局、綠美化環境景觀處協助釐清案情，確認廠商使用除草劑行為屬實。林口區長藍品畯指出，第一時間已要求廠商公開道歉，同時報送新北市政府景觀處協助查明相關罰則。

藍品畯表示，因廠商第一時間未交代清楚事實，加上未依合約違法使用除草劑，將進行解約、不支付相關費用、求償復原費用，同時提告廠商公共危險罪，並請其他廠商針對施藥範圍土壤進行表土移除，更換為乾淨沃土回填。

廠商發表聲明承認不當噴灑除草劑。（圖擷自臉書社團「林口大家庭」）

林口1名女飼主帶愛犬出門散步，返家幾天後愛犬卻暴斃。（圖擷自臉書社團「林口大家庭」）

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