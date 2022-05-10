新北議員質疑青年局淪為喊口號 促支持18歲公民權

新北市青年局成立5個多月，屢被議員質疑缺乏實質作為。圖為新北市青年局長錢念群。（記者賴筱桐攝）

2022/05/10 19:47

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市今年元旦成立青年局，至今已有5個月，屢被議員質疑未端出政策牛肉，淪為紙上談兵、辦活動，缺乏實質作為。國民黨新北市議員陳偉杰今天質詢表示，新北支持青年不能只是喊口號，應從當前最重要的支持18歲公民權開始。青年局長錢念群回應，她和新北市長侯友宜一樣，都支持18歲公民權。

陳偉杰指出，青年局成立的初步任務為社會住宅、薪資結構、福利補助、產業就職等四大青年議題的研究，目前似乎未成形，各界期許青年局成為青年的溝通管道與青年政策規劃者，當前最重要的議題就是爭取「18歲公民權」，希望青年局可以策畫議題推動，協助18歲公民權在年底複決時順利通過。

他說，依照青年局組織規程的分科，業務範圍包括青年公共事務、國際參與、職涯發展、創業培育、青年政策，許多業務與其他局處重疊，舉例來說，青年創業貸款協助青年創業，青年局與經發局如何劃分權責？需要跨局處的協調合作。

陳偉杰認為，各單位難免會有些既存業務，在短時間內無法調整，青年局可以主動搭建橫向連結、資源整合的平台，幫助新北青年蒐羅中央及地方政府的各種補助與資源，他要求青年局盡速整合相關內容，至於青年局的網站資訊和介面都要再加強調整，符合年輕人的使用習慣。

錢念群表示，青年局調查青年需求，了解職涯求職的困境，資金部分提供青年貸款利息、青創空間與孵化器等，原本將舉辦青年就業博覽會，受到疫情影響改為線上，將持續推動各項青年政策。

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