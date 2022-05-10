男性侵女友還偷拍 被害者：不想成為「冠希」女主角翻版

新北地檢署。（資料照）

2022/05/10 17:45

〔記者王定傳／新北報導〕2020年間，邱姓男子趁女友珠珠（化名）吃安眠藥及抗憂鬱症藥物熟睡之際，予以性侵並拿手機拍攝過程，事後還質問珠珠怎麼會知道他手機內有影片，嗆說：「我也可以告妳」，被害者則苦求說：「影片去哪了？我不想成為陳冠希女主角翻版」，新北地檢署今依乘機性交罪嫌起訴邱男。

檢警調查，2020年10月下旬，邱男趁珠珠吃安眠藥及抗憂鬱症藥物熟睡之際，予以性侵並拿手機拍攝過程，珠珠發現遭偷拍後氣憤提告，邱父還曾為此向珠珠道歉；偵辦時，邱男否認犯行，辯稱：「當天並沒有發生性行為，我只有偷拍珠珠睡姿的影片」，甚至反控珠珠因不滿復合被拒而狹怨報復。

檢方調查，珠珠發現遭性侵後曾傳訊質問，邱男卻說：「在法庭上，法官一定叫妳交出證據…影片被放出來，妳覺得妳不會二度傷害？到時候大家都知道妳的事情，妳說你有陰影，陰影越挖越大這是你要的？還有妳說影片的事情妳交出去難保不會被外流」。

不僅如此，邱男還質問被害者：「我手機有影片的事情，妳怎會知道？我有跟你講過？妳不是偷看不然是什麼？妳可以告我，相對我也可以告妳」；被害者繼續問：「影片去哪了？我不想成為陳冠希女主角翻版」，邱男回以：「我沒有、請妳高抬貴手、對不起、我一時迷失做錯事，原諒我的愚蠢」。

檢方認為，依對話記錄，被害者發現影片後，邱男及其父親曾為此致歉，邱男更坦言在珠珠無意識下予以性侵，若邱男只是偷拍睡姿，怎會全無反駁，甚至道歉？加上珠珠指證前後一致、細節內容均能詳實陳述，因此依乘機性交罪嫌起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法