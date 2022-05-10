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    首頁　>　新北市

    新北童快篩陽發燒採檢等3小時 議員質疑兒童優先通道急就章

    新北市有8家醫院提供兒科優先通道，但未提供詳細時間資訊。（新北市府提供）

    新北市有8家醫院提供兒科優先通道，但未提供詳細時間資訊。（新北市府提供）

    2022/05/10 17:27

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議員葉元之今天在議會質詢說，有民眾帶1歲5個月、快篩陽性的幼童去醫院做PCR篩檢，孩子發燒38度，家長抱著小孩連坐的地方都沒有，枯等3小時才採檢完成、領藥返家，他質疑兒童就醫的優先通道急就章、資訊不明，令人無所適從。衛生局副局長高淑真說，將彙整詳細資訊後公布。

    葉元之表示，以上述個案為例，新北市宣稱有8家醫院設有兒科優先通道，卻只做了一張圖卡，完全沒有時間、地點等資訊，民眾搞不清楚到底啟用了沒？民意代表也沒獲得正確資訊，非常困擾，相較之下高雄市製作的表格一目了然，他要求衛生局檢討。

    高淑真說，新北市8家醫院兒童優先通道已啟用，將調查各醫院的開設時間與方式，彙整詳細資訊後另行公布。

    另外，葉元之指出，台北市宣稱若醫療量能崩潰，將成立「野戰醫院」，可獨立作業，讓醫院本身保留量能，重症者就到醫院，輕症或無症狀者才到「野戰醫院」，也就是「院外醫院」，新北市是否考慮跟進？

    高淑真表示，新北市專責病房已經開到1900多床，並且有集中檢疫中心2177床，醫療量能還算足夠，將因應疫情變化滾動調整，目前沒有考慮北市做法。

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    有家長帶1歲多快篩陽性且發燒的幼童去醫院做PCR採檢，枯等3小時採檢完成，新北市議員葉元之質疑兒科優先通道急就章。（葉元之提供）

    有家長帶1歲多快篩陽性且發燒的幼童去醫院做PCR採檢，枯等3小時採檢完成，新北市議員葉元之質疑兒科優先通道急就章。（葉元之提供）

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