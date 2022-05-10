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    首頁　>　新北市

    新北授權學校自主停課 教育部九宮格「參考用」

    新北市長侯友宜說，教育部停課辦法中的「九宮格」規範，只是「參考用」，最重要是看班上實際的情況。（記者林欣漢攝）

    新北市長侯友宜說，教育部停課辦法中的「九宮格」規範，只是「參考用」，最重要是看班上實際的情況。（記者林欣漢攝）

    2022/05/10 16:38

    〔記者林欣漢／新北報導〕新北市長侯友宜今天說，新北市幅員廣大，就像台灣有都會、偏鄉，各學校狀況不同，但保護孩子的目標永遠是第一，對於教育部停課辦法中的「九宮格」規範，只是「參考用」，最重要是看班上實際的情況。

    教育部8日起調整全國各級學校新停課標準，除了取消全校確診停課規定，國、高中班級確診更以鄰座「九宮格」來匡列防疫假，但其實停課、請假皆保留，九宮格外仍可自行請假，全校師生遭匡列無法正常運作，也可通報主管機關申請停課。

    侯友宜說，教育局授權各校彈性處理，教育部的九宮格只是「參考用」，最重要是看班上實際的情況，哪個孩子不會在教室交談、趴趴走，不要把固定化的東西套進來，要應變的執行、快速反應。

    教育局說，新北市國、高中快篩陽性個案所屬班級得實施全班3天居家線上教學，授權各校彈性實施實體、線上、分流教學，學生防疫假不列入出缺勤紀錄。

    國小、幼兒園部分，暫停實體課程3天，授權各校彈性實施實體、線上、分流教學，學生防疫假不列入出缺勤紀錄，有照顧困難的家庭，學校提供學童基本照顧，招收國小以上學童的補習班、安親班（課照中心），比照學校自主停課3天。

    另外，教育局統計，新北市上週國小疫苗總計6校、509名學生施打。昨、今兩天預計有14校、2141名學生接種疫苗，施打率因學校規模不一，約介於13％至58％之間，並依當日學生接種意願，接種人數會有增減微調。

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    新北市國小、國高中停課標準，授權各校彈性處理。（新北市政府提供）（記者林欣漢攝）

    新北市國小、國高中停課標準，授權各校彈性處理。（新北市政府提供）（記者林欣漢攝）

    新北市國小、國高中停課標準，授權各校彈性處理。（新北市政府提供）（記者林欣漢攝）

    新北市國小、國高中停課標準，授權各校彈性處理。（新北市政府提供）（記者林欣漢攝）

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