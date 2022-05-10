新北振興加倍奉還抽獎截止 仍有3％、272個獎項未兌領

新北市舉辦振興加倍奉還抽獎活動，活動4月底截止，仍有3%、272個獎項未兌領。（圖由經發局提供）

2022/05/10 16:41

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市去年配合中央振興5倍券政策，推出新北振興加倍奉還計畫，活動4月底截止。新北市議員彭佳芸發現，目前仍有許多高價的3C獎品沒有領取，且領獎辦法不便民、缺乏彈性。經濟發展局表示，總計已兌領9365個獎項、占比97%，其中272個未兌領獎項，為中獎人未依活動辦法檢具申請書及中獎發票提出申請，因此不予核發。

彭佳芸表示，經發局統計，目前仍有iPhone 13、Dyson 吸塵器、IPad、五星級飯店總統套房住宿券、半年份影城電影票等無人領取，都是高單價獎項，既然消費者願意來新北市消費且幸運中獎，市府應該積極聯繫對方，提供更便民的兌獎方式。

她說，活動抽完獎後，中獎人必須在10天內主動將申請單據寄到指定地點，否則視同放棄，但其他縣市振興活動都是2週內兌獎，且新北兌獎地點竟然在桃園，新北市無設立任何實體兌換據點，非常不便。

另外，彭佳芸指出，該計畫有學生加碼抽iPad活動，2月完成抽獎，市府卻稱因全球晶片供貨短缺，學生須等8月才能拿到獎品，理由過於牽強，購物網站一大堆iPad，也沒看到台灣缺貨，學生幸運中獎，卻要等6個月才能領獎。

經發局表示，加倍奉還發票抽獎活動今年2月21日結束，共抽出9637個獎項，均以電子郵件及簡訊通知中獎者，總計已兌領9365個獎項，兌領率達9成7，其中272個未兌領獎項，為中獎人未依規定檢具申請書及中獎發票等提出申請，因此不予核發。另外，350個學生加碼抽獎品（iPad、AirPods），由於全球晶片供貨短缺及船運延期，獎項尚未全數到貨，等到貨後即刻配送。

經發局說明，領獎方式依據獎項規模可分為郵寄及親領，由於活動執行廠商設籍桃園市，申請資料須寄給廠商審核，通過後才能把獎品寄送至民眾指定地址，親領可至新北市政府行政大樓辦理。新北振興加倍奉還活動期間共有419萬185張發票登錄，登錄金額突破70億元，創造超過200億元消費，有效帶動庶民經濟成長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法