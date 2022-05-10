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    首頁　>　新北市

    陳時中指篩檢站可多開 侯友宜：開再多也有極限

    新北市長侯友宜表示，再多的篩檢站也都有極限，現在快篩陽幾乎都是確診個案，就不要再讓民眾大排長龍做PCR採檢。（記者林欣漢攝）

    新北市長侯友宜表示，再多的篩檢站也都有極限，現在快篩陽幾乎都是確診個案，就不要再讓民眾大排長龍做PCR採檢。（記者林欣漢攝）

    2022/05/10 15:54

    〔記者林欣漢／新北報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，希望地方政府能多開篩檢站，對此，新北市長侯友宜表示，再多的篩檢站也都有極限，現在快篩陽幾乎都是確診個案，就不要再讓民眾大排長龍做PCR採檢，希望中央能快速啟動快篩陽視同確診。

    侯友宜指出，新北市篩檢量能是全國最多，快篩陽視同確診，他已經講了半個月，相關配套中央也該準備好了，要盡快啟動，再多的篩檢站也都有極限，只有從上頭的政策去改變，才能徹底解決問題。

    侯友宜說，陳時中部長今天來部立台北醫院視察，總是好事，下次要來看，也可以通知他，他會帶部長去看，還有很多問題需要解決，防疫不分你我，地方很多遇到的問題，還仰賴中央快速解決。

    侯友宜表示，像是講了3星期的Trace系統，最近總算有改善，但還有個法傳系統非常麻煩，去年就發生校正回歸，今年仍然卡卡，很多上傳不方便，等健保快易通PCR判定到通知，基本上法傳系統的耽誤都是3天，確診個案在家等了3天，才得到居家照護的資源，以Omicron的傳播力，需要的時候沒來，不需要才來關懷，對確診者來說情何以堪，民眾的怨恨水深火熱。

    侯友宜還說，像這次快篩試劑，他第1天到藥局看就知道不夠，反映1個星期，總統講話比較有用，地方反映效果恐怕沒那麼好，等到下來民眾已經罵成一片，地方碰到的問題他都會反映，希望中央儘速回應地方，尤其是新北市碰到的狀況最多，如果中央不能變通，地方很多事情無法執行，也會遭受更多民怨及市民的傷害，希望中央應變更快、因地制宜，才符合市民朋友最大的期待。

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