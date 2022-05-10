前里長伸狼爪後被質問 回訊道歉成鐵證

張姓前里長邀請朋友小翠（化名）來拿生魚片，竟趁獨處時，強行把她壓制在沙發上，親吻脖子並撫摸胸部及下體，事後傳訊道歉說：「我很後悔把你驚嚇到這樣」、「從此就妹妹/一若千金」等語。（情境照）

2022/05/10 15:42

〔記者王定傳／新北報導〕去年3月，新北市蘆洲區張姓前里長邀請朋友小翠（化名）來拿生魚片，竟趁獨處時把她強行壓制在沙發上，親吻脖子並撫摸胸部及下體，事後傳訊道歉說：「我很後悔把你驚嚇到這樣」、「從此就妹妹/一若千金」等，新北地院審理後依強制猥褻罪，判處張男1年6月徒刑，可上訴。

檢警調查，去年3月31日晚間10時許，張男邀請小翠來他的住處拿生魚片，趁獨處時強行把她壓制在沙發上，親吻脖子並撫摸胸部及下體而被告；審理時，張男全盤否認並辯稱：「我沒有做過這些事情」等。

但合議庭認為，被害者於警詢、偵查及審理時證述主要情節大致相符，並無明顯矛盾瑕疵，且她事後出現焦慮、憂鬱情緒，過度警醒和失眠等症狀。

不僅如此，被害者事後曾傳訊質問張男：「為何親我脖子摸我胸部跟下體」，張男道歉說：「對不起沒經過妳同意/再次說對不起」、「美女不要生氣吧」、「本來要說好好愛妳/我自己太過份/請原諒我好？」被害者氣憤說：「只你當大哥，沒想到你是這種人」，張男回以：「好/從此就妹妹/一若千金」等語。

合議庭認為，依對話可知，張男事後面對質疑不斷道歉，若他沒有做過這些事情，何須致歉？更何況他並未通過測謊，判定有罪，斥責他動機不良，嚴重害及被害者身心健全，及破壞被害者對友情的信賴，犯罪所生損害甚鉅，且迄今仍否認犯罪，亦無意願和解，犯後毫無悔意。

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