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    首頁　>　新北市

    房仲賣屋賺錢卻喝酒賭光 聽到「管收」火速繳清

    趙男（面對鏡頭）在新北分署詢問室接受行政執行官（左）調查財產狀況。（新北分署提供）

    趙男（面對鏡頭）在新北分署詢問室接受行政執行官（左）調查財產狀況。（新北分署提供）

    2022/05/10 13:40

    〔記者王定傳／新北報導〕趙姓男子欠繳106年度綜合所得稅等費用合計117萬餘元，行政執行官調查發現，趙男在國稅局查稅後，一次提領306萬元現金，詢問其用途，趙男竟回說：「喝酒、賭博花掉了。」行政執行官不相信依法暫予留置，準備聲請法院管收，趙男趕緊向其胞弟及女友求助，當日刷信用卡繳納10萬元，4月27日再繳40萬元，2週後再刷信用卡一次繳清餘欠67萬餘元。

    新北分署指出，45歲的趙男於2017年4月間擔任房屋仲介員時，出售自己所有坐落新北市永和區的房屋2間，所得941萬餘元，未申報當年度綜合所得稅的房屋交易所得，財政部北區國稅局中和稽徵所因此追課綜合所得稅約120萬元。

    案件移送執行後，新北分署扣押他的銀行存款等債權，受償約1萬5000元，趙男又自行繳納3萬5000元，連同滯納的遣送出國的費用1萬2000餘元，尚欠117萬餘元，拒不繳納。

    行政執行官調查發現，趙男在國稅局查稅後，於2019年11月間，從銀行存款帳戶一次提領現金306萬元，經詢問，趙男表示，賣屋所得款均已用於老婆的醫藥費及看護費，還有本人喝酒、賭博開銷，但老婆過世後，就未再賭博，也少喝酒了。

    針對老婆過世2個月後，仍提領現金306萬元用途？趙男卻又表示，喝酒、賭博花掉了，無法提供單據；趙男還說他現擔任餐點外送員，願意辦理分期繳納，每月繳納1萬5000元至2萬元。

    行政執行官認定他針對306萬元現金用途的說詞難以採信，且顯有履行義務可能，故不履行，於詢問完畢後即依法暫予留置，準備聲請法院管收，趙男見狀，趕緊向其胞弟及女友求助，當日由其女友到場刷信用卡繳納10萬元，同年4月27日再繳40萬元，餘欠辦理分期繳納，2週後與其胞弟及女友再刷信用卡一次繳清尚欠款項67萬餘元。

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