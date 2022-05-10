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    首頁　>　新北市

    新北因公染疫慰助金 已核發590萬元

    新北市政府針對所屬公務機關人員，若因執行防疫勤務工作而確診發放慰助金，目前為止已核發590萬元。圖為新北市COVID-19居家照護關懷中心。（記者賴筱桐攝）

    新北市政府針對所屬公務機關人員，若因執行防疫勤務工作而確診發放慰助金，目前為止已核發590萬元。圖為新北市COVID-19居家照護關懷中心。（記者賴筱桐攝）

    2022/05/10 13:08

    〔記者賴筱桐／新北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情上升，第一線防疫人員冒著高風險值勤，新北市政府針對所屬公務機關人員，若因執行防疫勤務工作而確診發放慰助金，這筆預算來自各界愛心捐贈的防疫基金，共匡列700萬元，善心人士指定用途，用於第一線防疫人員身上，至今已發放590萬元。

    新北市社會局長張錦麗表示，去年本土疫情爆發時，新北市運用「好日子愛心大平台」各界善款成立防疫基金，其中有善心人士指定用途，使用於第一線防疫人員身上，希望激勵士氣，市府匡列700萬元，如因公確診武漢肺炎，一律發給10萬元慰助金，授權各機關自行認定、提出申請。

    據統計，截至目前，因公染疫慰助金已核發59名，包含衛生局所屬醫護人員31名、警察局21名、消防局2名、環保局3名、社會局1名、教育局1名），總計核發590萬元，尚餘款項110萬元。

    張錦麗說，考量今年疫苗接種涵蓋率達8成，全民防疫觀念普及，Omicron病毒高達95%以上均為輕症，現階段執行防疫工作的風險與背景已有不同，今年起調整慰助金標準及發給對象，經診斷須入住負壓隔離病房（ICU）治療者，每人發給10萬元，入住一般病房治療者，每人發給2萬元，若入住集中檢疫所或居家照護的輕症患者則不予發放，今年為止尚未有單位提出申請。

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