新北防疫車隊每日載送800趟次 侯友宜慰勉駕駛辛勞

新北市加強版防疫計程車隊駕駛一律施打3劑疫苗，且穿戴個人防疫裝備。（記者賴筱桐攝）

2022/05/10 12:22

〔記者賴筱桐／新北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情持續，新北市防疫車隊平均每日出勤載送超過800趟次，承擔的風險比去年還大；新北市長侯友宜今天前往板橋江子翠的防疫車隊清消站視察，感謝駕駛員在防疫期間的付出與奉獻，並強調防疫車隊以服務居家照護及中、重症個案為優先，確保資源有效運用。

侯友宜指出，新北市的防疫計程車隊準備314輛，每天上線180輛，包括10輛復康巴士，每天運送800趟次，累積達到14.4萬趟次；新北市確診個案數不斷上升，防疫計程車隊承擔的風險比去年高，要肩負居家照護及中、重症確診個案載送的責任，非常辛苦，除了做好個人與車輛的防護裝備，駕駛員也要打滿3劑疫苗。

侯友宜呼籲，非居隔、居檢的市民，以自行就醫或親友載送為主，叫防疫計程車為輔，否則防疫計程車無法為快篩陽性的民眾做完整服務，目前以居家照護及中、重症患者使用為優先。

交通局長鍾鳴時指出，新北市現已出勤150輛加強版防疫計程車及30輛一般防疫計程車，另配有10輛復康巴士車型，載送行動不便的確診者。加強版載送的是快篩陽性或確診輕症患者；一般型則是載送居隔、居檢者，均由衛生局統一調派。

鍾鳴時表示，加強版防疫計程車隊駕駛一律施打3劑疫苗，且成立清消站，請專業清消人員處理載送後的車輛及駕駛的消毒工作，並提供駕駛調度及暫時休息區，讓在第一線抗疫的司機減輕壓力，執勤更安心。

新北市防疫計程車執勤結束後，駕駛員需全身消毒，車輛也要全面消毒。（記者賴筱桐攝）

新北市長侯友宜（中）今天視察防疫車隊清消站，並致贈補給品慰勉駕駛員辛勞。（記者賴筱桐攝）

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