中央改採國高中九宮格匡列惹怨 侯友宜：授權學校決定

針對國高中九宮格匡列新制引發爭議，新北市長侯友宜表示，九宮格匡列是原則，新北市完全授權學校決定是否停課。（記者賴筱桐攝）

2022/05/10 12:01

〔記者賴筱桐／新北報導〕因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情變化，教育部修正國、高中停課標準，改為匡列確診學生周邊九宮格座位，第一線反映執行困難。新北市長侯友宜今天表示，九宮格匡列在實務上作法很難達成，雖然是中央的原則，但新北市完全授權給學校決定。

侯友宜今天視察防疫車隊表示，一個班級很難保證孩子們不會走動，所以匡列九宮格只是中央的原則，新北市完全授權給學校，若有確診個案，就以班級甚至跨班的相互活動從嚴判斷，只要學校認為該停課，市府都授權停課。

他說，教育部的九宮格匡列制度是參考用，最重要的還是以學生實際在班級的影響力，以及確診個案在移動過程中是否增加染疫風險，做為判斷停課的依據，只要停課就改為線上教學，不會影響學生的學習權益。

對於確診人數不斷上升，侯友宜指出，新北市醫療量能是全國倒數第2名，面對大量確診個案，新北市做好自主應變，率先啟動居家照護，現在已達到8萬人次，並開設全國最大的集中檢疫中心2177床，再把確診的住院患者下轉到集中檢疫中心或居家照護，空床保留給中、重症者，新北市持續盤點醫療量能，做最壞的打算、最好的準備，守住市民健康。

針對亞東醫院停止夜間門診，侯友宜表示，亞東醫院把夜間門診停止，不代表不做醫療服務，而是改為遠距醫療的方式看診，有效分配醫療量能，讓醫事人員投入Omicron病毒的防疫與診療工作，因此亞東醫院彈性調整，採取自主應變機制，新北市大部分的醫院都自主應變，確保醫事人員正常運作。

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