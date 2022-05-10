快篩準備不足？陳時中：逐步會到位

陳時中說，快篩逐步會到位，大家都在努力。（記者林欣漢攝）

2022/05/10 11:48

〔記者林欣漢／新北報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天到部立台北醫院視察，媒體詢問單日20萬例確診是否有可能，對此，陳時中說，也不是沒有這個可能，在積極準備中；至於快篩不足，他表示，逐步會到位，大家都在努力。

媒體詢問，昨天八大通路開始販售快篩，一劑180元是否覺得貴？對此，陳時中說，昨天是販售第一天，還要觀察，畢竟有市場機制在，會讓實名制的快篩盡量來供應。

立委高嘉瑜昨呼籲，開放可透過網站登記，直接在超商、藥局領取或寄送的快篩實名制，對此，陳時中表示，要看提供的量，網路訂購也要一個禮拜，一個禮拜後再買，快篩高峰期就已經到了，等到她的制度建立好，已經到達差不多的滿足點。

至於是否會跟上國際腳步開放邊境，陳時中說，台灣還是要看國內情況整體疫情控制，參考國際經驗，不是跟著國際來走，國際經驗很重要，根據這樣的經驗，來設計最適合台灣的防疫方式。

陳時中說，希望大家討論疫情時基於理性，不要恐慌，在Omicron疫情廣泛流行的情況下，所有人都要做好照顧好自己的準備，今天流行一千人可依靠政府、社會來幫忙，流行十萬人、一百萬人，每個人都要把自己該做的事情做好，防疫如同作戰，每個人都要把自己保護好，保護好自己也是社會責任的一環。

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民眾排隊進行PCR篩檢。（記者林欣漢攝）

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