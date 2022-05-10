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    首頁　>　新北市

    陳時中視察部立台北醫院急診分流 讚井然有序其他醫院可參考

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，上午到部立台北醫院視察急診分流情形及兒童就醫綠色通道。（記者林欣漢攝）

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，上午到部立台北醫院視察急診分流情形及兒童就醫綠色通道。（記者林欣漢攝）

    2022/05/10 11:36

    〔記者林欣漢／新北報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今天到部立台北醫院視察急診分流情形及兒童就醫綠色通道，陳時中表示，台北醫院一天採檢2000多人，若這些人都到急診室急診就塞爆了，今天很高興看到台北醫院利用地形做好分流，讓可能的COVID-19病人在外圍採檢，小兒科、正常急診病人能直接進去醫院，井然有序已經做得很好，其他醫院可以參考。

    現場有民眾看到陳時中，高喊「篩檢站太少了」，對於是否加開篩檢站，陳時中表示，地方有需要，要開就可以開，沒有限制誰能開、誰不能開，有相關辦法及補助經費在，地方政府根據他們的需要及辦法，訂定相關方式，做到最好，他也希望地方政府能多開，真的有需要也不排除中央來開，但不是徹底解決問題的方式，還是要分層負責，地方若需要中央協助，會評估加以幫忙。

    陳時中表示，從清零走向共存這個階段，打疫苗、感染，都會形成防護力，整體防護力從這兩項一起看，可是要形成這樣的防護力之前，代價多少包括死亡等情況，今天來看很重要，不能讓COVID-19壓垮正常本來的醫療量能，現在跟以前Alpha、Delta致死率較高的情況不一樣，Omicron相對致死率低、醫療需求高，透過適當分流，讓兩個部分都能得到滿足。

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    部立台北醫院一天採檢2000多人。（記者林欣漢攝）

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