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    陳時中視察台北醫院沒通知 侯友宜怨：這1個多月來民怨沸騰

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中視察台北醫院，新北市長侯友宜喊話，行政院最高層該負責、關心的人，更該到第一線傾聽基層聲音。（記者賴筱桐攝）

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中視察台北醫院，新北市長侯友宜喊話，行政院最高層該負責、關心的人，更該到第一線傾聽基層聲音。（記者賴筱桐攝）

    2022/05/10 11:37

    〔記者賴筱桐／新北報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天視察台北醫院急診兒童綠色通道，新北市長侯友宜今天對此表示，他反映防疫執行問題已1個多月，部長總算聽到了，他也喊話中央行政院最高層該關心、負責的人，更應該到第一線了解情況，傾聽基層聲音，才能解決問題。

    侯友宜今天視察防疫車隊表示，他在疫情一開始就跟陳時中反映，第一線有很多問題沒有解決，中央要去面對，公衛、醫療、行政人員處理上充滿民怨，包括Trace系統無法改善，法定傳染病系統去年到現在也沒有多大改善，造成居家照護在通知上產生時間落差，這些問題都有反映過，部長也知道改善速度不夠理想。

    侯友宜說，他從今年3月份開始反映到現在已經1個多月，部長總算聽到了，雖然今天視察台北醫院的行程沒有通知他，不過來了總算是好事。這1個多月來民怨沸騰，人民水深火熱，他建議除了部長來以外，中央行政院最高層該關心、負責的人，更該到第一線看，因為法定傳染病是中央的權責，只有中央才能解決問題。

    他強調，地方政府沒有權責，又要面對執行上的問題，希望中央快速改變，或是經常有機會到第一線，聽聽基層的聲音，早一點解決問題，就能紓解民怨。

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