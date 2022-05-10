人生70才開始！他71歲廖成功再就業 換跑道當餐廳櫃台

71歲的廖大哥在銀髮資源中心協助下，成功轉職餐飲服務業。（銀髮中心提供）

2022/05/10 09:51

〔記者翁聿煌／新北報導〕人生70才開始！71歲的廖哥思緒清晰、談吐沉穩，工作職涯經驗豐富，曾於印刷業工作超過20年，也有10多年計程車司機的工作經驗，近來因為已屆執業年齡上限而不能再以開計程車為業，需要轉換職業跑道，廖哥希望能繼續工作，經由北基宜花區銀髮人才資源中心介紹，廖哥順利轉換跑道到日本餐飲店擔任櫃檯工作。

銀髮人才資源中心主任余璦君說，隨著退休年齡有越來越晚的趨勢，部分銀髮族職業生涯延長因而想要嘗試跳脫原來領域的職場，許多人也在思考自己能往哪些產業發展，積極規劃第三人生職涯，她鼓勵銀髮族大膽迎接新事物的挑戰，便能開創意料之外的職業技能。

像是第一次到銀髮中心的廖大哥，不僅工作意願高且尋職態度開放，經由就服員與其諮詢評估後，發現廖哥個人特質親切誠懇、善於與人溝通，過去在不同產業長久任職的他個性穩定、肯學習，欲投入的職業類型也皆不設限，便鼓勵其多多把握不同領域的面試機會，並協助檢視、修正及E化求職履歷，持續嘗試推介至一般職場，同時聯絡雇主預約面試。

對於廖大哥來說，尋職過程也是追尋並重新體認自身興趣喜好的旅程，雖然剛開始有些摸不著頭緒，但就在銀髮中心專業就服人員一路支持與陪伴下，幫助他認識自己並重新確認職場道路，在每一次的整裝待發參與中心徵才活動後，終於順利獲得一家日本餐飲企業的青睞，就服人員後續關懷追蹤其工作現狀，得知廖哥於銜接職場上完全沒有困難，同時因為工作態度積極認真，受到主管肯定。

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