獨家》「精通makeup的惡魔」彩妝大師狠辱學生還體罰致傷

李女不只是台灣知名彩妝師，在國際上也有知名度。（翻攝自李女臉書粉絲團）

2022/05/09 23:32

〔記者徐聖倫、闕敬倫／新北報導〕在新北市新店某高職兼任教職且國際知名的李姓彩妝師遭控訴上課方式偏激，除了會用言語辱罵「王八蛋」、「混帳」等語，甚至還會拿鐵尺打手心，打到手掌嚴重瘀青，有某些學生甚至對彩妝失去信心，拿刷具手都會抖，還有不少人患上憂鬱症。被她教過的學生「小瑜」（化名）語重心長地說，老師根本就是「惡魔」。

據了解，李女在彩妝界輩份頗高，小瑜無奈彩妝圈子小，要在圈內存活人脈很重要，像李女這樣輩分很高的彩妝師，在業界說話有份量，得罪她恐斷了自己的路，所以學生們對她只能言聽計從。

小瑜說，老師上課時學生若稍有不如她的意，便會遭到痛罵，比如遲到、彩妝用具沒準備好，或是老師問問題得不到滿意答案，她就會用「王八蛋、豬腦、混帳、偽善」等傷人詞句罵人，還要求學生覆誦到她滿意為止，更甚者還會抄起鐵尺打人。

李女打人力道之大，學生被打到手掌瘀青甚至流血時有所聞，但大家不敢反抗，除了怕得罪她日後難以在彩妝圈生存，學校也會要求息事寧人，因為擔心影響校譽，還威脅若是聲張，將不予該科系補助經費，以此對學生施壓。

小瑜說老師還會將學生們當作免費勞工，若她有不屬於學校的公開活動，會叫學生至活動現場協助作業，而工作時的指導方式與上課如出一轍地嚴厲，還有學生在公開場合被打哭、罵哭，而這些學生是得不到支薪的「免費勞工」。

李女則聲淚俱下表示，自己的一切都很透明，她承認教學中確實有不對的行為，但沒有遭指控的那麼誇張，臉書卻有不少網友攻擊家人，令她不能接受，感到既難過又委屈，強調將會對人身攻擊她的人士提出告訴。

李女說，她經常做義工免費教學，教學方式可能不盡人意，若有學生感到不舒服，她深感抱歉，對支持她的人更是感激在心，體罰是非常多年前的事，她教過的學生年齡廣布10多歲到50多歲，只希望台灣學生可以培養創意、走出國際。

李女也表示，不知為何會被說成這樣，甚至遭辱罵瘋子、單親、神經病等惡意的言語攻擊，她已蒐集好相關事證，案件會交由律師處理。

投訴人提供LINE對話擷圖以證明李女作風過於嚴厲。（記者徐聖倫翻攝）

投訴人提供LINE對話擷圖指稱李女體罰。（記者徐聖倫翻攝）

投訴人提供學生被打受傷的照片。（記者徐聖倫翻攝）

投訴人表示有學生被打到嚴重瘀青，甚至壓力大到「鬼剃頭」。（記者徐聖倫翻攝）

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