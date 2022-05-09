為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    全國貓咪盃首屆AI程式競賽 新北民安國小奪冠

    新北市教育局長張明文線上頒獎給獲獎學生。（新北市教育局提供）

    新北市教育局長張明文線上頒獎給獲獎學生。（新北市教育局提供）

    2022/05/09 19:13

    〔記者林欣漢／新北報導〕AI人工智慧時代來臨，今年全國貓咪盃SCRATCH競賽首次新增「機器學習AI程式設計示範賽」項目，共有來自全國40隊國小組、48隊國中組選手上線競技，新北市民安國小一口氣包辦前3名，表現相當亮眼。

    教育局指出，程式設計教育，是培養學生智慧科技力的重要關鍵，SCRATCH為美國麻省理工學院為8至16歲學生設計開發的程式工具，可用於圖像撰寫程式及設計遊戲，今年首次新增「機器學習AI程式設計示範賽」項目，並克服武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid-19」疫情對實體競賽的影響，讓各縣市同時進行線上程式競賽。

    參賽隊伍需於3小時內現場完成寫程式、收集及訓練AI自走車模型，於線上挑戰最快速走完迷宮地圖，表現運算思維及人工智慧基本能力，歷經激烈對戰，民安國小兩組隊伍一口氣包辦前3名；國中組部分，南山中學獲第三名、雙溪高中（國中部）得到佳作。

    民安國小學生施羽倢說，參加競賽讓自己成長許多，從什麼都不懂到會寫程式、畫地圖，過程中和夥伴花很多時間研究、分工合作並建立默契。同隊的江品勳也說，當聽到宣布得到全國第一名時，簡直不敢置信，感謝老師每週安排模擬賽，平時還利用早自習和課餘時間學習程式，過程很辛苦但很值得。

    民安國小指導老師陳春昇說，去年底知道貓咪盃將新增AI競賽，就覺得是讓孩子們學習AI的好機會，因此透過各場次的研習與研究，找到最適合孩子們的程式，鼓勵他們利用寒假多加練習，成功在全國賽抱回國小組包辦前3名的佳績，非常感謝校長、家長與團隊大力支持，也感謝教育局在賽前安排專業講師幫學生集訓，讓孩子比賽時發揮最佳實力。

    榮獲國中組第三名的南山中學曾緯淳同學表示，初次接觸AI競賽就拿下市賽第一是很大鼓舞，後續花了許多課餘時間練習，能在全國賽脫穎而出，一切努力值得！隊友陳禹丞同學說，曾同學像是他的定心丸，過程中他負責完成程式，而自己盡力收集數據，同心協力創造最完美模型，感謝南山老師悉心指導，也感謝從小學開始指導自己的積穗國小曾俊夫老師，能卯足全力參賽。

    位於偏鄉的雙溪中學榮獲國中組佳作，游博智及戴詩淇同學表示，感謝班導鼓勵報名，還有蔡佳君老師陪伴在早自習、午休及放學後訓練積木程式。雖遇困難時會想放棄，但仍用盡全力去完成非常開心。蔡佳君老師表示，同學真的很不容易地參與每場競賽與集訓，甚至當天一早就從雙溪搭乘計程車、公車與火車，歷經4小時才抵達會場。孩子曾擔心無法與都會學生競爭，也曾因交通生放棄念頭，很驕傲看到他們全國賽發光發亮表現。

    教育局長張明文表示，全球邁向AI世代，新北市長期推動程式教育，今年全國賽新增的AI示範賽有效激發學生興趣，感謝參賽學校及指導教師在資訊及AI教育指導上投注心力，讓孩子有更多揮灑空間、精益求精、超越自我，培養具備未來科技能力與競爭力。

    民安國小施羽倢（右）、江品勳（左）拿下全國貓咪盃SCRATCH競賽國小組第一名。（新北市教育局提供）

    民安國小施羽倢（右）、江品勳（左）拿下全國貓咪盃SCRATCH競賽國小組第一名。（新北市教育局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    為媽學做糕點 宜縣國中技藝競賽冠軍獻上珍貴母親節禮物
    2022/05/03 21:02

    為媽學做糕點 宜縣國中技藝競賽冠軍獻上珍貴母親節禮物
    智泰捐300套AI圖像檢測模型軟體給龍華科大
    2022/03/24 15:55

    智泰捐300套AI圖像檢測模型軟體給龍華科大

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    扎根台灣高效算力 華碩斥資5.4億元投資台智雲
    2022/03/24 14:05

    扎根台灣高效算力 華碩斥資5.4億元投資台智雲
    城市科大攜手南亞科技 成立學院培育半導體人才
    2022/03/09 11:01

    城市科大攜手南亞科技 成立學院培育半導體人才

    報酬率大超車！「這時刻」加碼勝率大增？
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播