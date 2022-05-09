全國貓咪盃首屆AI程式競賽 新北民安國小奪冠

新北市教育局長張明文線上頒獎給獲獎學生。（新北市教育局提供）

2022/05/09 19:13

〔記者林欣漢／新北報導〕AI人工智慧時代來臨，今年全國貓咪盃SCRATCH競賽首次新增「機器學習AI程式設計示範賽」項目，共有來自全國40隊國小組、48隊國中組選手上線競技，新北市民安國小一口氣包辦前3名，表現相當亮眼。

教育局指出，程式設計教育，是培養學生智慧科技力的重要關鍵，SCRATCH為美國麻省理工學院為8至16歲學生設計開發的程式工具，可用於圖像撰寫程式及設計遊戲，今年首次新增「機器學習AI程式設計示範賽」項目，並克服武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid-19」疫情對實體競賽的影響，讓各縣市同時進行線上程式競賽。

參賽隊伍需於3小時內現場完成寫程式、收集及訓練AI自走車模型，於線上挑戰最快速走完迷宮地圖，表現運算思維及人工智慧基本能力，歷經激烈對戰，民安國小兩組隊伍一口氣包辦前3名；國中組部分，南山中學獲第三名、雙溪高中（國中部）得到佳作。

民安國小學生施羽倢說，參加競賽讓自己成長許多，從什麼都不懂到會寫程式、畫地圖，過程中和夥伴花很多時間研究、分工合作並建立默契。同隊的江品勳也說，當聽到宣布得到全國第一名時，簡直不敢置信，感謝老師每週安排模擬賽，平時還利用早自習和課餘時間學習程式，過程很辛苦但很值得。

民安國小指導老師陳春昇說，去年底知道貓咪盃將新增AI競賽，就覺得是讓孩子們學習AI的好機會，因此透過各場次的研習與研究，找到最適合孩子們的程式，鼓勵他們利用寒假多加練習，成功在全國賽抱回國小組包辦前3名的佳績，非常感謝校長、家長與團隊大力支持，也感謝教育局在賽前安排專業講師幫學生集訓，讓孩子比賽時發揮最佳實力。

榮獲國中組第三名的南山中學曾緯淳同學表示，初次接觸AI競賽就拿下市賽第一是很大鼓舞，後續花了許多課餘時間練習，能在全國賽脫穎而出，一切努力值得！隊友陳禹丞同學說，曾同學像是他的定心丸，過程中他負責完成程式，而自己盡力收集數據，同心協力創造最完美模型，感謝南山老師悉心指導，也感謝從小學開始指導自己的積穗國小曾俊夫老師，能卯足全力參賽。

位於偏鄉的雙溪中學榮獲國中組佳作，游博智及戴詩淇同學表示，感謝班導鼓勵報名，還有蔡佳君老師陪伴在早自習、午休及放學後訓練積木程式。雖遇困難時會想放棄，但仍用盡全力去完成非常開心。蔡佳君老師表示，同學真的很不容易地參與每場競賽與集訓，甚至當天一早就從雙溪搭乘計程車、公車與火車，歷經4小時才抵達會場。孩子曾擔心無法與都會學生競爭，也曾因交通生放棄念頭，很驕傲看到他們全國賽發光發亮表現。

教育局長張明文表示，全球邁向AI世代，新北市長期推動程式教育，今年全國賽新增的AI示範賽有效激發學生興趣，感謝參賽學校及指導教師在資訊及AI教育指導上投注心力，讓孩子有更多揮灑空間、精益求精、超越自我，培養具備未來科技能力與競爭力。

民安國小施羽倢（右）、江品勳（左）拿下全國貓咪盃SCRATCH競賽國小組第一名。（新北市教育局提供）

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