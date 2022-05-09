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    首頁　>　新北市

    新北居家照護最常問這3題 侯友宜解答

    新北市市居家照護關懷中心每天接到近6萬通電話，最常問的問題包括確診但一直沒收到隔離通知書、沒有接到自填疫調簡訊、自填疫調單無法修改等。（記者林欣漢攝）

    新北市市居家照護關懷中心每天接到近6萬通電話，最常問的問題包括確診但一直沒收到隔離通知書、沒有接到自填疫調簡訊、自填疫調單無法修改等。（記者林欣漢攝）

    2022/05/09 16:59

    〔記者林欣漢／新北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續，新北市市居家照護關懷中心每天接到近6萬通電話，市長侯友宜表示，民眾打來最常問3個問題，包括確診但一直沒收到隔離通知書、沒有接到自填疫調簡訊、自填疫調單無法修改等，希望透過記者會解答說明，減少電話詢問的數量。

    第一題，確診了但一直沒收到隔離通知書，該怎麼請假？侯友宜表示，從收到健保快易通PCR陽性通知到中央系統上顯示確診至少要3天，目前中央的法傳系統尚無法正確自動發送隔離通知書，已經向中央反映，如果尚未收到確診隔離治療通知書，依勞動部8日公告，可使用健保快易通APP的PCR陽性檢測結果，也就是用數位健康證明作為請假證明。

    第二題，確診了但一直沒收到自填疫調的通知，該怎麼辦？侯友宜表示，5月1日起衛福部的系統會傳簡訊至確診者手機，點選簡訊連結即可填寫線上疫調單，若已經收到中央發的簡訊，填表過程有問題可電洽1922或02-77563970。若確診當日沒收到簡訊通知，可能當時留存的電話有誤，可登入健保快易通APP「健康存摺」，查看PCR檢測結果，若為陽性，可直接點選「COVID-19確診個案自主回報系統」連結，前往填寫資料。

    第三題，確診者上傳自填疫調單但有填寫錯誤要如何更正？侯友宜表示，由於中央提供的自主回報「確診個案自主回報疫調系統」採用的是一次性連結，資料送出後無法修改，已經向中央反映，若自主填寫疫調內容有誤（密切接觸者的聯絡電話、地址等）欲進行修正，請確診者致電現居地衛生所請求協助。

    新北市政府表示，居家關懷照護中心每天至少開設100線以上電話，備援324線，市府視疫情狀況機動調整，服務時間每天上午9點到晚上9點，服務專線：02-82591520、89535599轉1520，非上述時間民眾可撥打1999市民專線。

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