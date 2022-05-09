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    首頁　>　新北市

    新北首位染疫議員康復今出關 為弱勢學生請命

    新北市首位染疫的市議員林金結已康復，居家照護期間選民服務不間斷。（記者賴筱桐攝）

    新北市首位染疫的市議員林金結已康復，居家照護期間選民服務不間斷。（記者賴筱桐攝）

    2022/05/09 16:28

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市第1位確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的市議員林金結，昨天結束第10天居家照護，身體已康復，今赴議會質詢，事前還詢問衛生局官員，獲得肯定答案後才現身議會。林金結表示，許多弱勢學生因學校停課受教權益受損，且弱勢學生染疫求助無門，希望新北市政府加強關注，提供資源給學校，守護孩子的健康安全。

    林金結表示，隔離期間收到許多鄉親的關心與好友來電，也有人到臉書粉絲團加油打氣，雖然人在隔離，但選民服務不間斷，他接到的電話量比平常還多，尤其民眾遇到的防疫問題多元，感到很焦慮，因此結束居家照護之後，就到議會質詢。

    林金結指出，許多弱勢學生因學校停課權益受損，部分弱勢學生染疫求助無門，希望新北市政府加強關注、支援學校，請教育局多注意弱勢學生、照顧困難家庭，學校不要把學生趕回家裡就算了，應該給予弱勢學生彈性處置，提供支援跟支持。

    教育局長張明文允諾，學生停課期間以及染疫，若遇到任何問題，都可以向學校求助，學校的照護不會間斷。

    目前新北市議會共有3名議員染疫，分別是林金結、彭佳芸、陳啟能。

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    新北市首位染疫的市議員林金結已康復出關，今天赴市議會質詢。（林金結提供）

    新北市首位染疫的市議員林金結已康復出關，今天赴市議會質詢。（林金結提供）

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