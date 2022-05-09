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    快篩陽視同確診12日上路 侯友宜喊話︰中央應提早實施

    新北市新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）1萬4179例確診，新北市長侯友宜表示，因為假日關係確診數有微幅下降，但還是要繼續觀察，確診數看起來還是會繼續往上走。（記者林欣漢攝）

    新北市新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）1萬4179例確診，新北市長侯友宜表示，因為假日關係確診數有微幅下降，但還是要繼續觀察，確診數看起來還是會繼續往上走。（記者林欣漢攝）

    2022/05/09 16:12

    〔記者林欣漢／新北報導〕中央流行疫情指揮中心預計12日起讓居家隔離、自主防疫和居家檢疫等3類人，實施快篩陽性視同確診，新北市長侯友宜今天下午向中央喊話，不要等到12日才實施，也不要侷限於這3類人才實施快篩陽視同確診，以保有醫療量能。

    新北市今天新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）1萬4179例確診，居家照護執行中5萬6972人，居家隔離列管數1萬1476人。侯友宜表示，因為假日關係確診數有微幅下降，但還是要繼續觀察，確診數看起來還是會繼續往上走，市民朋友還是要做好自我防疫工作。

    侯友宜表示，新北市居家照護責任醫院再增永和耕莘醫院（負責中和、永和）、部立台北醫院（負責新莊、泰山）2家，共12家核心醫院及620間診所提供遠距醫療、居家送藥等服務。

    侯友宜指出，新北市共17家醫院開設「COVID-19防疫急門診」，包括亞東、淡水馬偕、雙和、慈濟、新店耕莘、土城醫院、永和耕莘、樂生醫院、金山醫院、瑞芳礦工、部立台北醫院、新北聯醫、輔大、汐止國泰、樹林仁愛、恩主公、新泰醫院。快篩陽且有症狀者，前往上述醫院經醫師診療、戶外採檢及批價領藥。

    80歲以上長者優先通道有5家，分別是慈濟、淡水馬偕、樹林仁愛、土城醫院、新北聯醫。兒科優先通道有8家，分別是亞東、部立台北醫院、淡水馬偕、新北聯醫、新店耕莘、土城醫院、永和耕莘、雙和。

    侯友宜也呼籲中央儘速實施「快篩陽視同確診」，不要等到12日才實施，也不要侷限居家隔離、居家檢疫及自主防疫3類人才實施快篩陽，以保有醫療量能，也要快速的把配套措施做好，不要讓醫療量能被擠壓，受到更大的挑戰。

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