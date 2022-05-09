掐頸嗆：「把你弄死」險窒息 性侵累犯硬上酒店女

楊姓男子去年6月涉嫌硬上酒店小姐，還動粗掐頸嗆，幾乎造成被害人窒息，新北地檢署今日依強制性交等罪嫌起訴楊男。（資料照）

2022/05/09 15:40

〔記者王定傳／新北報導〕楊姓男子去年6月點酒店小姐小若（化名）到摩鐵陪酒，卻涉嫌硬上，還動粗掐頸嗆說：「一、兩條人命我還賠得起，頂多就是把妳弄死在這裡」，幾乎造成被害人窒息，新北地檢署今日依強制性交等罪嫌起訴楊男。

檢警調查，楊男有多項性侵記錄，去年6月27日凌晨，透過酒店網路控台點了小若到新北市中和區一間摩鐵陪酒，同日早上8時許，竟企圖強行硬上，小若閃避抵抗撞楊男頭部。

檢警調查，楊男氣炸一手掐住小若頸部、另一手毆打她的臉部及頭部，一邊威脅說：「一、兩條人命我還賠得起，頂多就是把妳弄死在這裡」；由於小若幾乎窒息、受驚大哭，楊男才停手並向小若致歉，承諾賠償3萬元。

不料，楊男仍不罷手，又伸出狼爪撫摸她的胸部，並強行硬上得逞，直到早上10時許，小若藉詞家人來電催促回家，離開現場後，除向控台人員告知自己遭性侵外，亦向朋友哭訴，並在朋友陪同下報警處理。

偵辦時，楊男否認犯行，但由於被害者指證歷歷，加上其朋友證述、小若下體檢出楊男DNA，檢方綜合相關證據後將楊男依恐嚇、強制性交、傷害等罪嫌起訴，請法院從一重以強制性交既遂罪論處。

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