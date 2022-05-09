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    全班33人1確診9快篩陽 九宮格匡列老師匡到哭

    新北市某高中班級有1生確診、9生快篩陽性，老師依據九宮格新制匡列，最後僅剩4名學生可上課。（圖由江怡臻提供）

    新北市某高中班級有1生確診、9生快篩陽性，老師依據九宮格新制匡列，最後僅剩4名學生可上課。（圖由江怡臻提供）

    2022/05/09 15:08

    〔記者賴筱桐／新北報導〕教育部5月8日起公告全國各級學校新版停課標準，國、高中班級確診，不再全班停課，而是匡列確診學生周圍九宮格實施防疫假。新北市議員江怡臻今天質詢說，某高中班級1生確診、9生快篩陽性，老師依據九宮格新制匡列匡到哭，最後僅剩4名學生，決議全班停課。教育局長張明文表示，九宮格匡列是原則，實際授權各校依不同狀況彈性處理。

    江怡臻說，九宮格匡列制度引發許多亂象，某高中班級共33名學生，其中1名學生PCR陽性，9名學生快篩陽性，還有1名學生是家人快篩陽性，老師匡列匡了一整晚，匡到哭出來，最後只剩下4名學生和老師沒被匡列，經緊急詢問教育局，才決議全班停課。

    江怡臻表示，九宮格匡列有盲點，被匡列到的學生未必是染疫風險最高者，學生們在上課時間都會戴口罩，乖乖在位置上坐好，反而是下課或午休時間四處移動，跟不同的同學接觸，造成防疫的漏網之魚；此外，以往都會保護確診學生不要曝光身分，避免被貼標籤，因此市府不會公布確診的學校、班級或特定學生，九宮格匡列制反而讓大家都知道是誰染疫，作法不妥。

    張明文指出，教育部公布的九宮格匡列是原則，執行仍要回到各校或各班，依實際狀況判斷，新北市府授權學校決定、彈性應變，並提醒老師與家長充分溝通，評估疫情是否有擴散風險，基本上單一確診個案可實施防疫假，但是有2名以上學生確診，應該全班停課，採線上教學，依據上述班級情況，一定是全班停課。

    張明文說，學生在下課時間的相處情形，每個班級不同，老師或學校可彈性調整防疫作為，國、高中學生已經可以獨立在家，不需要家長陪同，彈性較大，凡碰上國中會考或期末考等特殊情形，只要家長有需要，盡量讓孩子居家線上學習。

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