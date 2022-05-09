侯友宜赴烏來行動治理 增三提案盼解決

新北市長侯友宜聽取各單位針對里民提出的問題進行解決辦法。（記者邱書昱攝）

2022/05/09 14:55

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長侯友宜今天到烏來區公所進行與里長、民代座談，烏來區長周守信盤點近期境內建設狀況，這次也新增三件列管案及新增提案，當中興建第二公墓議題，新北市殯葬處表示，目前協助區公所辦理設置需求的報告，再提供給都市計畫委員會保留該公墓用地需求。

對於興建烏來里第二公墓，殯葬處表示，該地段為都市計畫公墓用地，規劃解編為保安保護區，不過對於烏來公墓滿葬問題，目前已提案變更，盼保留繼續作為公墓用地使用，同時也協助區公所提交需求報告。

另外，新案部分還有溫泉管線延伸至堰堤社區及瀑布商圈、孝義里居民居住正義。針對溫泉線延伸問題，新北觀光旅遊局表示，目前烏來溫泉公共管線在供應量、設備能量，無法供應額外溫泉水給予其他地區，為了避免水量不足，所以建議區公所透過小規模開發利用方式，在現地鑽掘溫泉水源就近利用。

周守信也盤點近年完成的建設，他說，已完成覽勝橋重建、增設水霧光雕，區內景點及道路橋樑也設置光雕工程，營造夜烏來美景，至於受到蘇迪勒颱風重創毀損的高砂義勇隊紀念園區、公三公園，也復建改造為泰雅文化主題公園，工程已竣工辦理驗收中。

硬體工程方面，整合烏來觀光大橋至福山部落沿線擋土牆，做結構修復及一體性景觀美化，烏來里及忠治里也完成自來水延管工程，增設5座配水池及忠治、馥蘭朵、西羅岸等加壓站，提升自來水普及率，讓烏來地區自來水供應及品質更加穩定。

侯友宜現場也叮囑各局處緊盯相關議題進度，他說，首要任務就是解決問題、滿足民眾需求，希望彙整在地各項問題，找出最佳解決方式。

現場在地里長及民代紛紛表達對於烏來境內的相關建設作業。（記者邱書昱攝）

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