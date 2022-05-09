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    首頁　>　新北市

    外媒估夏天台灣死亡數攀升 侯友宜：盼以新北守住台灣

    新北市長侯友宜認為外媒的評估是全台灣，盼新北守住，也能守住全台。（記者邱書昱攝）

    新北市長侯友宜認為外媒的評估是全台灣，盼新北守住，也能守住全台。（記者邱書昱攝）

    2022/05/09 11:36

    〔記者邱書昱／新北報導〕針對台灣的疫情，外媒評估台灣在夏天前恐引爆前所未見的死亡率。對此，新北市長侯友宜今天認為，新北為全國確診個案最多縣市，所以第一時間做的就是居家照護，並且開出全國最多的集中檢疫中心2177床，盼守住新北就能守住台灣，也希望中央看到前面的浪頭，支持新北轉換方法，將醫療人力擺在中重症。

    侯友宜說，新北能快速的自主應變，確保醫療量能，就是因為新北比中央更早實施居家照護，也讓7萬多位居家照護接受醫療診斷，再加上新北市一直希望讓民眾抱怨連連的居隔快速轉型。

    他說，新北多次向中央反映，總算在11天後改變，將居隔從被動式的管理變成主動的自我監測管理，也是3+4的7天，這個速度是慢了，但是把這個部份的人力又可以調整回來，做好居家照護以及醫療。

    此外，侯友宜說，新北市也開出全國最多的集中檢疫中心2177床，目前還保有一定的量能，所以新北市面對這一波來勢洶洶的Omicron，本身的自主應變才是最重要的。

    對於外媒的評估，侯友宜認為這是針對全台灣，但新北市是希望在浪頭上能夠守住新北就可以守住台灣，用這樣的態度全力的備戰，更期待中央在整個轉換的過程當中，不要一視同仁看待整個一致性的做法，更應該了解新北市的作法都跑在前面。

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