新北自行預購200萬試劑 侯友宜喊話中央快篩陽確診要擴大範圍

新北市長侯友宜表示，針對中央配發快篩試劑，應該因地制宜。（記者邱書昱攝）

2022/05/09 11:24

〔記者邱書昱／新北報導〕隨著民眾對於快篩需求量增，台北、基隆紛紛表達劑量不足的問題。新北市長侯友宜今天表示，中央應該因地制宜，對於不同縣市補助不同數量，新北自立自強購買快篩，目前已預購200萬劑，同時向中央喊話，快篩陽性視同確診不應該只限制3類人，應該加大步伐，才能將醫療量能擺在中重症。

侯友宜表示，台北、新北和基隆市疫情嚴重的地區，快篩試劑不足只能靠地方縣市自己，也期待中央能補足缺額的試劑。

新北衛生局補充，中央配發給新北的試劑為90多萬劑，目前已陸續配發，庫存剩7萬劑，而向廠商訂購的快篩則有40多萬劑到貨，待廠商陸續交貨到位。

另一方面，有關急診醫療量能匱乏部分，侯友宜表示，半個多月來呼籲中央盡快實施快篩陽視同確診，很高興中央前段時間有聽進去，將3類人員放入快篩視同確診，不過政策實施要到5月12日才開始，又需要一段時間。

他認為，應該將步伐加大，快篩陽視同確診的人員不該限制只有3類，擴大範圍配套，才能因應日後醫療量能擺在中重症上。

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