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    首頁　>　新北市

    八大通路今開賣快篩試劑 超商購買到結帳不到3分鐘

    經濟部協調四大超商以及連鎖藥妝店等八大通路，今天起開始販售亞培快篩試劑。（記者賴筱桐攝）

    經濟部協調四大超商以及連鎖藥妝店等八大通路，今天起開始販售亞培快篩試劑。（記者賴筱桐攝）

    2022/05/09 10:54

    〔記者賴筱桐／新北報導〕經濟部協調八大通路今天起開始販賣亞培快篩試劑，包括統一、全家、萊爾富、OK等四大超商，以及屈臣氏、康是美、全聯、美廉社。10點開賣時間一到，各地便利商店幾乎沒有排隊人潮，從購買到結帳3分鐘以內完成，民眾直呼「好方便」。

    記者今天上午隨機前往中和、板橋區的便利商店查看快篩試劑販售情形，每間店限量50份，每人限購1劑，每劑180元，不過，或許是可購買的通路增多，加上價格較貴，並未預期出現大排長龍搶購情形。

    在新北市政府地下室1樓的統一超商，主要消費對象為公務員，上午10點一到，店員拿出一籃快篩試劑，但排隊購買的人不到10人，到10點20分之前都還有貨。

    一名公務員說，平常上班沒有時間去藥局排隊，得知今天超商開賣快篩試劑，就和同事1人購買1盒備用，目前沒有急需，雖然價格比藥局貴了一點，但是省去排隊的麻煩，非常方便。

    市民劉先生表示，超商每人限購1盒快篩試劑，價格比較貴，藥局雖然要花時間排隊，但每盒500元、共5劑，平均每劑僅100元，CP值比較高，除非真的臨時有急用，才會考慮去超商購買。

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    超商的快篩試劑上午10點起開賣，未出現大排長龍搶購情形。（記者賴筱桐攝）

    超商的快篩試劑上午10點起開賣，未出現大排長龍搶購情形。（記者賴筱桐攝）

    雖然八大通路加入販售快篩試劑的行列，但社區藥局仍大排長龍。（記者賴筱桐攝）

    雖然八大通路加入販售快篩試劑的行列，但社區藥局仍大排長龍。（記者賴筱桐攝）

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