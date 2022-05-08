警職媽演出真實人生 母親節獲共鳴

今天是母親節，新北市警察局婦幼隊找來為人母的女警曾鈺方（左2）擔任主角，演出「警察忙什麼」類電影，逼真、寫實述說女警等職業婦女辛勞，上架一天就吸引上萬人點閱。（記者吳仁捷翻攝）

2022/05/08 22:48

〔記者吳仁捷／新北報導〕今天母親節，新北市警察局婦幼隊找來為人母的女警曾鈺方擔任主角，演出「警察忙什麼」類電影，場景從執勤到在家中管教小孩，由於逼真、寫實述說身為職業女性的女警，上架一天就吸引上萬點閱，更凸顯女警等在職女性的血汗辛酸。

新北警婦幼隊趕在母親節當天，將同仁們拍攝的警察忙什麼「類電影」上架，不到1天吸引了上萬人點閱觀看，由於這部影片從擔任職業婦女的女警角度拍攝，述說她們職場及家庭間最常遇到狀況，博得許多警察等職業婦女的共鳴。

新北警婦幼隊長林子翔表示，這部影片為婦幼隊小編群集思廣益，花費一個月才完成，每位演員都由婦幼隊員警利用勤餘時間參演，從劇中撰寫、人物設計、口白、影片拍攝、剪輯到上架，全由婦幼隊一手包辦，整部影片雖是非營利性質，卻處處看見用心，今天母親節推出後，頗受好評。

片中飾演女警曾鈺方，今年35歲，警專25期畢業後分發蘆洲分局，在派出所歷練4年，曾鈺方請調婦幼警察隊，從結婚到生子，目前3個孩子的媽，照顧家庭還要守護新北婦幼安全。

曾鈺方說，影片內容真實呈現女警等職業婦女在職場上遭遇各種狀況，譬如片中一路檢攔查，總有民眾嗆警「你知道我是誰嗎？」「你知道我爸是誰嗎？」員警也搖頭苦笑；另外在家管教小孩，不時得提醒自己放下警察角色，否則很容易將上班情緒帶入家中

她說，在婦幼隊最常處理家暴、性侵及兒虐案件，身為人母的她，除不捨這被害人，常以母親角度安慰被害人，希望減少他們的不安、痛苦，從警13年，從單身變成3個孩子的媽，曾鈺方頗有感觸，她更提醒眾人，不僅是母親節，無時無刻都要記得問候最關心自己的媽媽。

新北市婦幼隊說，拍攝影片不僅為慶祝母親節，更呈現女警等職業婦女甘苦，讓民眾知道女警等職業婦女的辛勞，希望多給職業婦女同理心，讓社會更安定祥和。

今天是母親節，新北市警察局婦幼隊找來為人母的女警曾鈺方（右1）擔任主角，演出「警察忙什麼」類電影，逼真、寫實述說女警等職業婦女辛勞，上架一天就吸引上萬人點閱。（記者吳仁捷翻攝）

今天是母親節，新北市警察局婦幼隊找來為人母的女警曾鈺方（中）擔任主角，演出「警察忙什麼」類電影，逼真、寫實述說女警等職業婦女辛勞，上架一天就吸引上萬人點閱。（記者吳仁捷翻攝）

今天是母親節，新北市警察局婦幼隊找來為人母的女警曾鈺方（左）擔任主角，演出「警察忙什麼」類電影，逼真、寫實述說女警等職業婦女辛勞，上架一天就吸引上萬人點閱。（記者吳仁捷翻攝）

今天是母親節，新北市警察局婦幼隊找來為人母的女警曾鈺方等人擔任主角，演出「警察忙什麼」類電影，逼真、寫實述說女警等職業婦女辛勞，上架一天就吸引上萬人點閱。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法