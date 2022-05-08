居家照護確診者仍有電子圍籬！ 僅確診者的密切接觸者取消

新北市長侯友宜表示，居家照護的確診者和居家檢疫者仍有電子圍籬，只有確診者的密切接觸者取消電子圍籬。（記者林欣漢攝）

2022/05/08 16:23

〔記者林欣漢／新北報導〕中央流行疫情指揮中心今日起取消居家隔離者的電子圍籬管制，新北市長侯友宜今天表示，這是新北居家照護關懷中心近日接到最多詢問的問題，居家照護的確診者和居家檢疫者仍有電子圍籬，今日起是確診者的密切接觸者取消電子圍籬，密切接觸者結束3天隔離後，仍有4天自主防疫期，請戴好口罩，非必要不要出門，也不可以群聚。

侯友宜表示，取消電子圍籬，就是讓居隔者從被動式管理變成主動自我居隔管理，因應居家照護時間縮短為7天，即日起新北居家照護關懷箱調整為關懷包，內含1支快篩、衛教等資料，可委託親友至區公所領取；生活用品購物需求，可上新北線上電商購物平台；獨居長輩生活不便急需生活物資，可聯繫區公所關懷中心或社福中心。

侯友宜說，中央取消電子圍籬，居家隔離轉型，取消被動式變為主動式，如果早10天前做，相信民眾抱怨的聲音會比較少。新北是全國醫療資源最不足的區域，面對最高的確診數及最大的居隔量，必須採更快速應變機制，希望中央針對各縣市情況不同，採取因地制宜政策，及時反映地方需求，讓應變更快速，各項服務讓民眾更安全及安心。

另外，新北市補助低收入戶購買快篩試劑，今年核定通過的低收入戶，無需申請，每戶一次性補助500元，13日起發放到低收入戶申請人郵局帳戶，預計有1萬7837戶家庭、3萬4654人受惠。

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