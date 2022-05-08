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    首頁　>　新北市

    新北失聯潛水客夜宿龜山島 平安歸來送媽媽珍貴母親節禮物

    沈姓潛水客昨晚登上龜山島過夜。（資料照，記者江志雄攝）

    沈姓潛水客昨晚登上龜山島過夜。（資料照，記者江志雄攝）

    2022/05/08 14:25

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕新北市沈姓男子潛水失聯，今天上午被漁船發現救起，在宜蘭縣頭城烏石港平安上岸，他說，昨天中午浪潮大，無法游回貢寮區馬崗萊萊觀台，便順流游向龜山島登島過夜，沈母到場迎接兒子回家，直說是最珍貴的母親節禮物。

    43歲的沈姓男子，昨天上午8點與游姓友人前往貢寮區馬崗萊萊景觀台潛水，到了中午約定上岸時間，未見沈男行蹤，游男下水找人無所獲，下午4點通報118、119協尋。

    新北市消防局獲報後，會同海巡署組成搜救隊搜尋未果，今早又啟動海陸空搜尋，上午10點多終於傳來好消息，沈男在龜山島海域被頭城籍漁船金同隆268號救起，隨後載回烏石港，漁船靠岸時，沈男自行上岸，看起來毫髮未傷，並未就醫。

    沈男表示，他在馬崗萊萊觀台外海潛水後，想要游回岸上，不料風強浪大，游了2小時還游不回來，決定順著洋流游向外海的龜山島，傍晚登上龜首過夜。

    今天上午一覺醒來，沈男下水想游回本島，由於風浪大，游了一陣子後感到很吃力，此時看到金同隆268號漁船經過，便向漁船招手求救，船長見到後將他救上岸，載回頭城烏石港，一上岸就打電話向家人報平安，沈母等人搭車趕抵烏石港接他回家。

    沈男身著潛水設備，但未背氧氣瓶，歷經20個小時海上歷險記，過程讓人驚心動魄，他說，東部海域海象惡劣，若從龜山龜游回本島，至少要5、6個小時，所幸遇到漁船營救助他脫險。

    兒子平安歸來，讓沈媽媽放下心中大石頭，今天適逢母親節，對她而言，無疑是最好的母親節禮物。

    海巡署人員擺出大陣仗，在烏石港等候沈姓潛水客上岸。（記者江志雄翻攝）

    海巡署人員擺出大陣仗，在烏石港等候沈姓潛水客上岸。（記者江志雄翻攝）

    頭城籍漁船金同隆268號救起沈姓潛水客後返抵烏石港。（記者江志雄翻攝）

    頭城籍漁船金同隆268號救起沈姓潛水客後返抵烏石港。（記者江志雄翻攝）

    潛水失聯新北市沈姓男子（左），今天上午被漁船金救起載回在烏石港。（記者江志雄攝）

    潛水失聯新北市沈姓男子（左），今天上午被漁船金救起載回在烏石港。（記者江志雄攝）

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