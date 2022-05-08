新北泰山頂加違建做出租套房 屋主憂強拆收費急自拆

新北市泰山區貴子路一處三樓合法透天別墅在頂樓搭蓋為六層樓違建，並做出租套房，有影響公安之虞。（圖由工務局提供）

2022/05/08 13:19

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市泰山區貴子路一棟合法3層樓透天建物，遭民眾檢舉頂樓加蓋為6層違建，又隔成出租套房牟利，經市府違章建築拆除大隊查報後，原排定3月底強制拆除並收取費用，屋主得知強拆還要收費後，急忙在4月底前自行拆除完畢，顯見政策已產生嚇阻作用。

工務局長詹榮鋒指出，新北市政府2020年施行「新北市強制拆除違章建築物收費自治條例」，針對有違害公共安全、環境衛生、占用公有地等5大類、20項違章建築物收取拆除費用，盼提高違規民眾自行改善的意願，截至目前，符合拆除收費類型的案件有175件，其中148件自拆，自拆率逾8成，剩餘27件由拆除大隊強制執行並收費，收費達300多萬元。

拆除大隊表示，本案原為一棟合法3層樓透天別墅，屋主擅自將頂樓加蓋到6層樓高，其中第4層隔4間套房、第5層隔1間套房，出租給附近學生，如果不幸發生火災，後果恐不堪設想，因此要求屋主於4月底前讓學生搬遷並改善，屆期仍未改善，將強制拆除並收取拆除費用約30萬元。屋主聽聞後，擔心違建被市府強制拆除，還要收取拆除費用，因此趕在期限內自行僱工拆除完畢。

拆除大隊指出，今年起針對嚴重影響農地環境、配合第三方警政單位及套房出租的違建場所執行強制拆除，除了泰山貴子路多層違建外，日前中和區南山路頂加2層違建內部改裝，隔成多間套房出租使用，影響居住安全，屋主在強制拆除期限屆滿前仍未自行改善，由拆除大隊強制拆除完畢，並向屋主收取拆除費用約27萬元。

詹榮鋒強調，為維護新北市轄內學生校外租屋安全，自2019年起已拆除改善套雅房違建共983件，將持續稽查，避免釀成公安意外。

新北市泰山區貴子路一處透天厝在頂樓搭蓋違建做出租套房，屋主得知市府強制拆除將收費，急忙在期限內自行拆除完畢。（圖由工務局提供）

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