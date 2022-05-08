新北泰山頂加違建做出租套房 屋主憂強拆收費急自拆
〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市泰山區貴子路一棟合法3層樓透天建物，遭民眾檢舉頂樓加蓋為6層違建，又隔成出租套房牟利，經市府違章建築拆除大隊查報後，原排定3月底強制拆除並收取費用，屋主得知強拆還要收費後，急忙在4月底前自行拆除完畢，顯見政策已產生嚇阻作用。
工務局長詹榮鋒指出，新北市政府2020年施行「新北市強制拆除違章建築物收費自治條例」，針對有違害公共安全、環境衛生、占用公有地等5大類、20項違章建築物收取拆除費用，盼提高違規民眾自行改善的意願，截至目前，符合拆除收費類型的案件有175件，其中148件自拆，自拆率逾8成，剩餘27件由拆除大隊強制執行並收費，收費達300多萬元。
拆除大隊表示，本案原為一棟合法3層樓透天別墅，屋主擅自將頂樓加蓋到6層樓高，其中第4層隔4間套房、第5層隔1間套房，出租給附近學生，如果不幸發生火災，後果恐不堪設想，因此要求屋主於4月底前讓學生搬遷並改善，屆期仍未改善，將強制拆除並收取拆除費用約30萬元。屋主聽聞後，擔心違建被市府強制拆除，還要收取拆除費用，因此趕在期限內自行僱工拆除完畢。
拆除大隊指出，今年起針對嚴重影響農地環境、配合第三方警政單位及套房出租的違建場所執行強制拆除，除了泰山貴子路多層違建外，日前中和區南山路頂加2層違建內部改裝，隔成多間套房出租使用，影響居住安全，屋主在強制拆除期限屆滿前仍未自行改善，由拆除大隊強制拆除完畢，並向屋主收取拆除費用約27萬元。
詹榮鋒強調，為維護新北市轄內學生校外租屋安全，自2019年起已拆除改善套雅房違建共983件，將持續稽查，避免釀成公安意外。