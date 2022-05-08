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    首頁　>　新北市

    北北基桃大型醫院加開3成專責病房 侯友宜：新北已開1936床

    針對中央要求北北基桃4市，有500床以上的醫院須開設3成專責病房，新北市長侯友宜表示，新北市將開出專責病房1936床，並且開設集中檢疫中心專責房2177床，希望保全醫療量能。 （記者賴筱桐攝）

    針對中央要求北北基桃4市，有500床以上的醫院須開設3成專責病房，新北市長侯友宜表示，新北市將開出專責病房1936床，並且開設集中檢疫中心專責房2177床，希望保全醫療量能。 （記者賴筱桐攝）

    2022/05/08 11:58

    〔記者賴筱桐／新北報導〕隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診人數增加，中央流行疫情指揮中心要求北北基桃4市，有500床以上的醫院須開設3成專責病房。新北市長侯友宜今天表示，這部分新北市沒有問題，將開出專責病房1936床，並且開設集中檢疫中心專責房2177床，希望保全醫療量能。

    侯友宜今天視察新北市居家照護中心受訪表示，新北市的專責病房目前空床率為33%，將開出專責病房1936床，新北市是全國醫療量能倒數第2名，目前持續盤點醫療量能，面對全國最高的確診人數與最大的居隔數量，將採取更快速的應變機制。

    侯友宜說，近1個月新北市率全國之先啟動居家照護，並開出全國最大的集中檢疫中心2177床，把不需要住院的確診患者，從醫院下轉到居家照護或集中檢疫中心，新北市在疫情的浪頭上，應變速度一定要比中央快，因此沒有等中央下命令，新北市就啟動下轉機制，目前居家照護累計已有5萬多人，陸續有民眾康復。

    他強調，醫療量能保全的目標在於中、重症患者以及高風險族群，新北市因為轉換速度很快，才能保住醫療量能，雖然新北市是全國醫療量能最不足的地方，但是會做好萬全準備，其他縣市還沒有碰到的狀況，新北市就會先碰到，希望中央能夠聽進去新北市的意見，居隔轉型草案已提出10天，這10天內引發許多民怨，昨天中央取消電子圍籬，從被動式的管理變成主動式的管理，如果10天前早一點做， 相信民眾的抱怨聲音比較少。

    對於中央宣布北北基桃大型醫院需增加3成專責病房，侯友宜表示，新北的專責病床開到1936床，目前非必要與緊急性醫療暫緩，並開出全國最大量的集中檢疫中心專責房2177床，加上新北市居家照護啟動1個月，已經照護5萬多位民眾，減輕後端醫療量能不足的負擔。

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