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    首頁　>　新北市

    因應中央停課新制 新北學生快篩陽比照確診處理

    教育部學校停課標準新制上路，新北學生快篩陽比照確診處理。（新北市教育局提供）

    教育部學校停課標準新制上路，新北學生快篩陽比照確診處理。（新北市教育局提供）

    2022/05/08 11:17

    〔記者林欣漢／新北報導〕教育部學校停課標準新制今日上路，新北市教育局表示，如有學生快篩陽性，學校得比照確診個案處理，即可啟動相關人員防疫假或暫停實體課程，不用等到PCR陽性才進行相關作業。另外，為了讓新舊制銜接順利，已宣布停課學校可照原定期程，給予學校因地制宜彈性空間。

    教育部學校停課標準新制今日上路，取消各級學校的全校停課標準，班級如出現確診者，同班師生非密切接觸者不須居家隔離，改採確診前2日內到校，相關接觸者放「3天防疫假」模式停課，一人發一劑公費快篩，篩檢陰性，第4天可返校上課，原則上不會再有全校停課。

    教育局表示，新北市將依據教育部最新規範辦理，如有學生快篩陽性，學校得比照確診個案處理，即可啟動相關人員防疫假或暫停實體課程，不用等到PCR陽性才進行相關作業，可大幅增加校園防疫效能。

    教育局指出，已宣布暫停實體課程的學校得照原定規劃不予調整，惟學校仍得經校內防疫會議通過後依新制辦理。在國小及幼兒園部分，尚未宣布全校暫停實體課程的學校，依新制以班級為單位暫停實體課程，確診個案如確診前2日內曾到校上課，其所屬班級同學與導師（國小以下同班同學），全班暫停實體課程3天。國、高中部分，確診個案如確診前2日內曾到校上課，確診學生所屬班級座位九宮格同學，實施3天防疫假停止到校。

    因應即將到來的國中教育會考，為讓國中9年級學生順利應試，教育局授權公、私立國中得經校內防疫會議通過後，於會考前1至2週，讓9年級學生可採居家線上教學，也請學校提醒學生避免外出至高風險群聚場所，降低染疫風險。

    相關假別部份也配合辦理，各教育階段別學生如因確診、居家隔離、實施防疫假，無法到校，則不列入出勤紀錄。而教職員工確診則請公假，如因同住親友確診而需居家隔離請防疫隔離假。家長在學生暫停實體課程及請防疫假期間，如需照顧學生則得申請防疫照顧假。

    因應疫情快速變化，教育局已請各校充分做好準備，彈性實施實體、線上或分流教學，以兼顧孩子健康與學習。對於居家線上學習有困難學童，學校仍會提供到校基本照顧，以協助家長安心工作。而針對這次新制上路，也將彙整相關Q&A，陸續公布在官網防疫專區（https://www.ntpc.edu.tw/home.jsp?id=6918f79d690935a2），同時也提供最新校園防疫資訊於「新北學bar」臉書粉絲專頁上，供學校及家長隨時查閱。

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    國中教育會考前1至2週，9年級可採居家線上教學。（新北市教育局提供）

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