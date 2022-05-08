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    做好防疫留下美好回憶 八里表揚12位模範母親

    武氏芳恆（右）發現許多新住民所遇到的問題，都是她曾經遇到的，因而成立八里新住民關懷協會，提供新住民姊妹各項福利和法律諮詢等服務。（八里區公所提供）

    武氏芳恆（右）發現許多新住民所遇到的問題，都是她曾經遇到的，因而成立八里新住民關懷協會，提供新住民姊妹各項福利和法律諮詢等服務。（八里區公所提供）

    2022/05/08 10:54

    〔記者林欣漢／新北報導〕慶祝溫馨母親節，新北市八里區公所舉辦模範母親表揚活動，考量武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）升溫，公所改在戶外致贈烤箱、雞精、團圓餐等母親節禮品，今天也在公所臉書粉絲專頁進行線上表揚，感謝偉大母親們的付出與奉獻。

    今年八里區受表揚的模範母親共12人，分別為訊塘里林魏美女、龍源里楊陳雪、舊城里林黃惠蘭、大崁里張美代、米倉里莊李素英、長坑里黃鐘伴菊、下罟里汪陳美梅、荖阡里陳麗鶯、頂罟里張蔡麗紅、埤頭里李吳秋燕、新住民武氏芳恆、原住民林貴蘭。

    其中，今年73歲的李吳秋燕，在她46歲時遭遇一場重大車禍，顏面重創縫了300多針，丈夫也離世還留下約200萬元的債務，當時李吳秋燕4名子女，大的才剛去當兵，最小的還在念高中，是開銷正大的時候，讓她一度覺得人生很黑暗想不開。但李吳秋燕仍咬牙身兼父職，白天在髮廊賺錢養家，孩子放學後，變身家庭主婦料理孩子們的晚餐並指導課後作業。李吳秋燕也熱衷社區活動，退休後擔任埤頭里鄰長，有社區需要幫忙的地方就有她的影子。

    來自越南的47歲武氏芳恆，23歲嫁來八里，人生地不熟加上語言不通，讓她長達5年不敢獨自外出，為了分擔家計到工廠上班，不慎被機器輾斷3根手指，命運多舛的她沒有因此喪氣，為了陪伴孩子，帶著兒子到補校學中文，在她的言教、身教下，兒子也以愛推己及人，曾為行動不便的國小同學推輪椅長達3年，武氏芳恆後來到衛生所當通譯，發現許多新住民所遇到的問題，都是她曾經遇到的，例如不知道要買保險、不會中文等，她成立八里新住民關懷協會，提供新住民姊妹各項福利和法律諮詢等服務。

    八里區長陳炳仲表示，今年因疫情嚴峻，為了守護大家的健康，將實體表揚活動改為線上表揚，調整佈景移至室外，在戶外發送禮品，顧及媽媽們的健康，又讓媽媽們仍能至現場感受慶祝氛圍，並外帶團圓餐與家人享用，祝福天下所有的媽媽，母親節快樂。

    八里區公所母親節表揚活動，將佈景移至室外，並在戶外發送禮品。（八里區公所提供）

    八里區公所母親節表揚活動，將佈景移至室外，並在戶外發送禮品。（八里區公所提供）

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