為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    野柳地質公園新活動 上傳與女王頭錯位的創意照片有機會獲贈品

    新北市萬里區野柳地質公園，即日起到6月5日，舉辦「女王們的皇室見面會」，民眾可以拍攝家中的女王與女王頭錯位的創意照片；上傳野柳地質公園臉書粉絲專頁的「女王們的皇室見面會」線上活動，有機會獲得女王專屬紀念品。（圖為交通部觀光局北觀處提供）

    新北市萬里區野柳地質公園，即日起到6月5日，舉辦「女王們的皇室見面會」，民眾可以拍攝家中的女王與女王頭錯位的創意照片；上傳野柳地質公園臉書粉絲專頁的「女王們的皇室見面會」線上活動，有機會獲得女王專屬紀念品。（圖為交通部觀光局北觀處提供）

    2022/05/08 08:50

    〔記者俞肇福／新北報導〕慶祝母親節，以女王頭地質景觀名揚海內外的新北市萬里區野柳地質公園，即日起到6月5日，舉辦「女王們的皇室見面會」，歡迎民眾帶著家中的女王到野柳，拍攝家中的女王與女王頭錯位的創意照片，上傳野柳地質公園臉書粉絲專頁的「女王們的皇室見面會」線上活動，有機會獲得女王專屬紀念品。

    野柳地質公園在溫馨5月舉辦「女王們的皇室見面會」線上投稿活動，不管她是您家中的阿嬤、媽媽、姊姊還是毛小孩，都歡迎在溫馨的5月帶著她們一起到野柳與女王頭見面，民眾可以用錯位、怪奇動作和女王頭一起拍下讓人驚喜、別出心裁的照片，再將您的照片上傳至野柳地質公園臉書粉絲專頁，讓家中的女王紅一波。

    野柳地質公園指出，民眾也可以帶著透明膠片，在膠片上為女王頭妝點一番，再透過鏡頭的錯位，幫女王頭設計新的造型或是背景，讓女王頭透過鏡頭呈現出全新的風貌。

    「女王們的皇室見面會」線上投稿活動自今天起至6月5日止，將您最佳的作品線上投稿至「女王們的皇室見面會」活動文章Po出照片並留言即可參加，主辦單位將邀請皇家評審團評選出20名入選者及人氣票選3名，參加「女王的頒獎典禮」得到專屬紀念品外，還可以將您和女王的合照製作成「藍晒藝術手作」永久紀念。

    野柳地質公園表示，這項活動不需任何費用，僅須購票進入園區就能參與，請孝順媽咪、寵愛家中女王的民眾把握機會，與女王一起到野柳和女王頭拍個過癮。相關活動詳情請於野柳地質公園官方粉絲專頁下載，或電洽（02）2492-2016企劃部徐小姐、洪小姐。

    新北市萬里區野柳地質公園，即日起到6月5日，舉辦「女王們的皇室見面會」，民眾可以拍攝家中的女王與女王頭錯位的創意照片；上傳野柳地質公園臉書粉絲專頁的「女王們的皇室見面會」線上活動，有機會獲得女王專屬紀念品。（圖為交通部觀光局北觀處提供）

    新北市萬里區野柳地質公園，即日起到6月5日，舉辦「女王們的皇室見面會」，民眾可以拍攝家中的女王與女王頭錯位的創意照片；上傳野柳地質公園臉書粉絲專頁的「女王們的皇室見面會」線上活動，有機會獲得女王專屬紀念品。（圖為交通部觀光局北觀處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    野柳「夜訪女王」亮麗回歸！ 今年新增奇幻水幕光雕秀
    2022/04/08 22:01

    野柳「夜訪女王」亮麗回歸！ 今年新增奇幻水幕光雕秀
    野柳地質公園歡慶兒童節 12歲以下兒童免費入園
    2022/03/31 10:55

    野柳地質公園歡慶兒童節 12歲以下兒童免費入園

    央北勢不可擋 指標案急追新板高房價
    漂流木變身藝品！來野柳地質公園看鯨魚登陸
    2022/01/04 09:47

    漂流木變身藝品！來野柳地質公園看鯨魚登陸
    新聞360》野柳女王頭靠科技續命 新寵俏皮公主準備接棒
    2021/09/21 11:00

    新聞360》野柳女王頭靠科技續命 新寵俏皮公主準備接棒

    《MetaCity M》元宇宙LISA 擔任全球代言人
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播