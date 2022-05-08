野柳地質公園新活動 上傳與女王頭錯位的創意照片有機會獲贈品

新北市萬里區野柳地質公園，即日起到6月5日，舉辦「女王們的皇室見面會」，民眾可以拍攝家中的女王與女王頭錯位的創意照片；上傳野柳地質公園臉書粉絲專頁的「女王們的皇室見面會」線上活動，有機會獲得女王專屬紀念品。（圖為交通部觀光局北觀處提供）

2022/05/08 08:50

〔記者俞肇福／新北報導〕慶祝母親節，以女王頭地質景觀名揚海內外的新北市萬里區野柳地質公園，即日起到6月5日，舉辦「女王們的皇室見面會」，歡迎民眾帶著家中的女王到野柳，拍攝家中的女王與女王頭錯位的創意照片，上傳野柳地質公園臉書粉絲專頁的「女王們的皇室見面會」線上活動，有機會獲得女王專屬紀念品。

野柳地質公園在溫馨5月舉辦「女王們的皇室見面會」線上投稿活動，不管她是您家中的阿嬤、媽媽、姊姊還是毛小孩，都歡迎在溫馨的5月帶著她們一起到野柳與女王頭見面，民眾可以用錯位、怪奇動作和女王頭一起拍下讓人驚喜、別出心裁的照片，再將您的照片上傳至野柳地質公園臉書粉絲專頁，讓家中的女王紅一波。

野柳地質公園指出，民眾也可以帶著透明膠片，在膠片上為女王頭妝點一番，再透過鏡頭的錯位，幫女王頭設計新的造型或是背景，讓女王頭透過鏡頭呈現出全新的風貌。

「女王們的皇室見面會」線上投稿活動自今天起至6月5日止，將您最佳的作品線上投稿至「女王們的皇室見面會」活動文章Po出照片並留言即可參加，主辦單位將邀請皇家評審團評選出20名入選者及人氣票選3名，參加「女王的頒獎典禮」得到專屬紀念品外，還可以將您和女王的合照製作成「藍晒藝術手作」永久紀念。

野柳地質公園表示，這項活動不需任何費用，僅須購票進入園區就能參與，請孝順媽咪、寵愛家中女王的民眾把握機會，與女王一起到野柳和女王頭拍個過癮。相關活動詳情請於野柳地質公園官方粉絲專頁下載，或電洽（02）2492-2016企劃部徐小姐、洪小姐。

新北市萬里區野柳地質公園，即日起到6月5日，舉辦「女王們的皇室見面會」，民眾可以拍攝家中的女王與女王頭錯位的創意照片；上傳野柳地質公園臉書粉絲專頁的「女王們的皇室見面會」線上活動，有機會獲得女王專屬紀念品。（圖為交通部觀光局北觀處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法