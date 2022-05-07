守護新北2歲以下孩子 幼兒PCR專用篩檢站評估增設

新北市幼兒PCR專用篩檢站檢驗人員為媽媽懷中的幼兒PCR採檢。（新北市社會局提供）

2022/05/07 20:55

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市因應疫情，針對2歲以下嬰幼兒高風險族群，依規定在居家隔離及自主防疫期間至少仍須採檢一次，確保沒有被感染疑慮，但2歲以下目前並無快篩劑可用，社會局今天在樹林區保安公共托育中心首度辦理須預約的幼兒PCR用篩檢站，家長反應熱烈，社會局正在規劃合適地點，近日視當地需求再度辦理。

社會局今天商請土城恩樺醫院到樹林保安公托親子館設立幼兒PCR專用篩檢站，首日共採檢176名。社會局長張錦麗說，為維護幼兒健康，把握幼兒治療黃金期，對於居家隔離的嬰幼兒，市府規劃幼兒PCR專用篩檢站，商請醫院醫護人員專案到場採檢，凡新北市轄內各公私立托嬰中心收托2歲以下嬰幼兒，因與確診者有密切接觸而被匡列為居家隔離者，可透過新北市托嬰中心LINE粉絲群組通知各托嬰中心，請托嬰中心轉知家長預約。

社會局副局長許秀能到樹林保安公托親子館實地了解篩檢情形，恩樺醫院由健康中心主任游茂村率領醫護人員採檢，家長反映，被匡列為居家隔離對象後，非常擔心，因沒有嬰幼兒的快篩劑，若要到醫院採檢PCR，由於醫院多為快篩陽性的成人，擔心幼兒反而易被感染，幸好有幼兒PCR專用篩檢站。

社會局幼兒托育科長林秀穗說，疫情中最弱勢的就是0至2歲的嬰幼兒，既沒有疫苗可打、也沒有快篩劑可採，新北市推出的幼兒PCR專用篩檢站，目前正在評估增設地點，初步規劃地點包括永和仁愛公托中心、五股勞工育樂中心，將視地方需求，結合醫療資源推動。

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