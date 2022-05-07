當街被搶400萬！詐騙集團黑吃黑 自導自演掉漆被警「劇透」

監視器拍下呂嫌與同夥在大街上自導自演搶劫戲碼。（記者徐聖倫翻攝）

2022/05/07 20:34

〔記者徐聖倫／新北報導〕街頭遭搶百萬？新北市三重警分局5日上午獲報指稱，有人當街被搶400萬元，警方深入調查發現，竟是詐騙集團內鬨，以36歲呂姓男子為首的車手共5人想私吞贓款，報警佯稱遭搶，警方將呂嫌等人逮捕到案，1人帶著400萬逃逸中。

據了解，呂嫌是詐騙集團車手，夥同同為車手的邱姓、張姓、楊姓、朱姓等4名男子，5人策劃自導自演搶劫戲碼。呂嫌、邱嫌5日上午10點左右到銀行領400萬現金，假裝要交貨款給楊嫌假扮的五金廠商，走出銀行時，由張嫌假扮搶匪，推了一把呂嫌，搶走裝有現金的背袋，接著上車由朱嫌接應揚長而去。

呂嫌報警，本為天衣無縫的戲碼卻被警方幾句問話就戳穿，警方問，「400萬現金用途」、「事發共有幾人在場」、「搶匪確切有幾人」，呂、邱、楊3人前言不對後語，相互矛盾，最後承認想黑吃黑，演了這一齣搶劫戲碼。

呂嫌等人向警方坦承，包含假搶匪張、朱2嫌在內，都是詐騙集團車手，想要私吞400萬，上演搶劫戲碼，沒料到隨便就被問倒。

警方追蹤張、朱2嫌逃逸方向，在宜蘭逮捕張嫌，而朱嫌仍帶著400萬逃逸中，警方已鎖定動向，持續追緝。警方訊後將其餘4人依詐欺、背信、違反洗錢防治法等罪嫌移送法辦。

呂嫌佯裝被害人向警方報案，事後遭到警方戳穿。（記者徐聖倫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法