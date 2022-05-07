赴石門啟動行動治理 侯友宜：防疫之餘市政不能停

謝坤樹（後右3）今捐贈一輛社福專車給石門尖鹿站銀髮俱樂部3.0（社區照顧關懷據點）。（記者周湘芸攝）

2022/05/07 17:00

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市長侯友宜啟動行動治理，今天前往石門區與里長進行座談，會中聚焦護岸整治及老梅溪護岸增建人行拱橋等議題。侯友宜表示，疫情期間除了全心投入防疫，市政腳步也不能停下，無論是偏鄉還是都會區都會全力解決，也感謝第一線里長反映地方聲音。

侯友宜今前往石門區與里長座談，會中針對八甲溪右側護岸毀壞部份，水利局表示，預計5月9日開工、6月底完工；另外，石門溪上游護岸第一期工程及中游護岸前段第一期增高工程已完工，後續等里長取得土地同意書後，再研議工程辦理事宜。

老梅里長許寶祿會中也建議，在老梅溪護岸尾端靠風箏公園，新建人行拱橋跨過老梅溪，避免往綠石槽人車共道。對此，侯友宜指示相關局處協助聯繫北海岸及觀音山國家風景區管理處，就串聯綠石槽及風箏公園盡速著手評估規劃。

另外，家住石門，從小在茶園菜田農作的謝坤樹，外出奮鬥事業有成後回饋鄉里，今捐贈一輛社福專車給石門尖鹿站銀髮俱樂部3.0（社區照顧關懷據點），接送往返據點長輩。侯友宜今到場參加捐贈儀式表示，石門有好山好水，感謝這些善舉，讓長輩到據點促進健康、過好生活。

新北市長侯友宜今天前往石門區與里長進行座談。（記者周湘芸攝）

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