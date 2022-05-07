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    快篩試劑買不到 林右昌：快篩試劑實名制不要再搞齊頭式平等

    基隆藥局前民眾排長龍買快篩試劑。（記者盧賢秀攝）

    基隆藥局前民眾排長龍買快篩試劑。（記者盧賢秀攝）

    2022/05/07 16:17

    〔記者盧賢秀／新北報導〕衛福部快篩試劑實名制上路後，基隆各藥房每天都大排長龍，基隆市長林右昌表示，快篩試劑實名制販售的方式一定要改變，否則只是造成更多民怨！不要搞齊頭式平等，不急的地方有剩，急的地方民眾買不到！

    林右昌說，實名制快篩販售是食藥署直接與各地方健保合約藥局合作，根本沒有透過地方政府衛生局，民眾反映排隊買不到快篩，地方政府也很急，但權責在衛福部，地方政府也無能為力。

    林右昌指出，全國每間合約藥局齊頭式每天只配78盒，完全沒有考慮到地方實際狀況與需求。像基隆七堵區有5萬多人口，卻只有4家藥局有配合中央販售快篩，一天才312盒而已，當然不夠！他建議中央應該考量藥局與人口比例配置，藥局少的地方，配置量應該要多一點。

    此外，為讓確診個案獲妥善醫療諮詢及處置，保全醫療量能給有需求的民眾，基隆市政府已啟動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，與基層診所和藥局合作，目前已有72家診所參與確診者居家照護機構行列，45家藥局加入送藥到府服務。

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    林右昌呼籲衛生福利部快篩試劑配置不要再齊頭式平等。（記者盧賢秀攝）

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