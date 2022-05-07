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    首頁　>　新北市

    打造北海岸新地標 幸福雙心公園結合牽罟織夢網今啟用

    「幸福雙心公園」結合當地傳統捕魚文化，打造「牽罟織夢網」裝置藝術。（記者周湘芸攝）

    「幸福雙心公園」結合當地傳統捕魚文化，打造「牽罟織夢網」裝置藝術。（記者周湘芸攝）

    2022/05/07 11:58

    〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府於北海岸觀光景點老梅綠石槽周邊開闢「幸福雙心公園」，打造石門新地標，結合當地傳統捕魚文化，以「牽罟織夢網」作為主題。今由新北市長侯友宜揭牌，未來將力推為北海岸青春山海線上熱門景點。

    石門區幸福雙心公園面積約2600平方公尺，位於省道台2線淡金公路與老梅路交叉路口，緊鄰富基市民活動中心及幸福步道環繞，將在地牽罟文化和既有幸福石門意象結合，讓民眾在公園遊玩時，也可以了解石門老梅早期歷史特色。

    工務局長詹榮鋒表示，公園內最大亮點為「牽罟織夢網」裝置藝術，透過巨型不鏽鋼骨架搭配炫彩玻璃組合而成，在豔陽照映下，產生不同光影變化。新工處還設計海螺音控揚升裝置、燈塔人意象廣場及舢舨船造型座具等互動式體驗設施，兼具旅遊、景觀、休憩等多項功能，工程總經費約2600萬元。

    新工處說明，幸福雙心公園利用原屬的下凹窪地，以淺灘浪花意象階層式開闢，使整體綠帶在陽光照射下更具立體層次，公園本身滯洪量更達300立方公尺，有減緩下游水患的發生及沈澱泥砂等防洪減災功能。

    工務局表示，幸福雙心公園除了鄰近老梅綠石槽、富基漁港、富貴角燈塔，也是前往野柳地質公園內的岩層地景「女王頭」路線之一，未來將作為環島自行車道及「青春山海線」的結點，串聯北海岸觀光資源，形成石門帶狀觀遊憩區。

    新北市長侯友宜今為「幸福雙心公園」揭牌。（記者周湘芸攝）

    新北市長侯友宜今為「幸福雙心公園」揭牌。（記者周湘芸攝）

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